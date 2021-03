Corona: Inzidenzwert im Landkreis Donau-Ries bei 112,1

Der aktuelle Corona-Inzidenzwert im Landkreis Donau-Ries liegt am Montag bei 121,8 positiv Getesteten pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Insgesamt wurden in der vergangenen Woche 150 Menschen im Landkreis Positiv getestet. Die Zahlen beziehen sich auf die Daten des Robert Koch-Instituts. Alle weiteren Infos finden sie in unserem Liveblog.

Wichtige Info für die Bürger:

Das Möttinger Testzentrum bietet im Rahmen der bayerischen Teststrategie kostenfreie Corona-PCR-Tests und für alle Einwohner Bayerns mit und ohne Symptome an. Ein Termin kann auf der Internetseite des Dienstleisters gebucht werden. Weil die Hotline für das Testzentrum überlastet ist, bittet der Betreiber die Rufnummer 0821/8086060 zu wählen.



Es gibt wieder eine Hotline für die Registrierung zur Impfung im Landkreis Donau-Ries. Diese Durchwahl ist von montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr unter den Rufnummern: 0906/12678930 für Donauwörth und 09081/2181712 für Nördlingen.