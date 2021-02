Der Landkreis Donau-Ries gehörte lange zu den Hotspots in Schwaben, aktuell fällt die Sieben-Tage-Inzidenz hier besonders schnell.

Corona im Donau-Ries: Inzidenzwert liegt bei 46,3

Der aktuelle Inzidenzwert im Landkreis Donau-Ries liegt am Mittwoch bei 46,3 positiven Tests pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Eine weitere Person ist dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die Gesamtzahl der Bürger aus dem Landkreis, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, beträgt damit laut RKI 126. Alle weiteren Infos finden sie in unserem Liveblog.

Wichtige Info für die Bürger:

Das Möttinger Testzentrum bietet im Rahmen der bayerischen Teststrategie kostenfreie Corona-Tests und für alle Einwohner Bayerns mit und ohne Symptome an. Ein Termin kann auf der Internetseite des Dienstleisters gebucht werden. Weil die Hotline für das Testzentrum überlastet ist, bittet der Betreiber die Rufnummer 0821/8086060 zu wählen.



bietet im Rahmen der bayerischen Teststrategie kostenfreie Corona-Tests und für alle Einwohner Bayerns mit und ohne Symptome an. Ein Termin kann auf der Internetseite des Dienstleisters gebucht werden. Weil die Hotline für das Testzentrum überlastet ist, bittet der Betreiber die Rufnummer 0821/8086060 zu wählen. Die Bürger- und Impfhotline des Landkreises ist derzeit nicht aktiv.