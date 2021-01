Corona im Donau-Ries: Inzidenzwert weit über 200er-Marke

Der aktuelle Inzidenzwert im Landkreis Donau-Ries liegt am Dienstag bei 233,2 positiven Tests pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen _ nahezu das gleich Niveau wie am Vortag. Die Gesamtzahl der Bürger aus dem Landkreis, die in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, liegt laut RKI am Sonntag bei 79. Das Gesundheitsamt Donau-Ries hat diese Zahl bisher noch nicht bestätigt, nach Stand Freitag meldet dieses 78 Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie wurden bisher 3149 Bürger aus dem Landkreis Donau-Ries positiv getestet. (Stand 12. Januar 2021, 10 Uhr). Mit dem Überschreiten der 200er-Marke gilt im Landkreis Donau-Ries die 15-Kilometer-Regel.

Die aktuellen Bestimmungen finden Sie hier im Überblick:

Der Blog für die Ereignisse im gesamten Landkreis Donau-Ries rund um Corona wird täglich aktualisiert, soweit die Daten des Robert-Koch-Instituts verfügbar sind. Leider kommt es beim RKI immer wieder zu technischen Problemen oder verzögerten Datenübermittlungen.

Weiterhin gilt im Landkreis Donau-Ries die Maskenpflicht, Alkohol zu konsumieren ist in der Öffentlichkeit grundsätzlich verboten.

Wichtige Info für die Bürger:

Die Bürgerhotline des Landratsamtes erreichen Sie zu den Amtszeiten unter 0906/74443 .

des Landratsamtes erreichen Sie zu den Amtszeiten unter . Betroffene mit Symptomen sollen sich umgehend an ihre Hausarztpraxis oder alternativ an den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116117 wenden.

wenden. Das Möttinger Testzentrum bietet im Rahmen der bayerischen Teststrategie kostenfreie Corona-Tests und für alle Einwohner Bayerns ohne Symptome an. Ein Termin kann unter www.baeuerle-ambulanz.de/leistungen/corona-teststationen/teststation-donau-ries gebucht werden. Personen, die nicht über einen Internetzugang verfügen, können in Ausnahmefällen unter der Telefonnummer 0906/746699 einen Termin buchen.

bietet im Rahmen der bayerischen Teststrategie kostenfreie Corona-Tests und für alle Einwohner Bayerns ohne Symptome an. Ein Termin kann unter www.baeuerle-ambulanz.de/leistungen/corona-teststationen/teststation-donau-ries gebucht werden. Personen, die nicht über einen Internetzugang verfügen, können in Ausnahmefällen unter der Telefonnummer 0906/746699 einen Termin buchen. Die Impf-Hotline des Landkreises wurde ausgesetzt