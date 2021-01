Corona im Donau-Ries: RKI meldet am Montag keine Zahlen

Der aktuelle Inzidenzwert im Landkreis Donau-Ries liegt am Samstag bei 136,8 positiven Tests pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Allerdings meldet das RKI am Montag bislang keine Zahlen, entsprechend wenig Aussagekraft haben die Zahlen. Am Tag zuvor lag der Wert noch bei 198,8. Die Gesamtzahl der Bürger aus dem Landkreis, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, liegt laut RKI bei 101. Alle weiteren Infos finden sie in unserem Liveblog.

Wichtige Info für die Bürger:

Die Bürgerhotline des Landratsamtes erreichen Sie zu den Amtszeiten unter 0906/74443 .

des Landratsamtes erreichen Sie zu den Amtszeiten unter . Das Möttinger Testzentrum bietet im Rahmen der bayerischen Teststrategie kostenfreie Corona-Tests und für alle Einwohner Bayerns mit und ohne Symptome an. Ein Termin kann auf der Internetseite des Dienstleisters gebucht werden. Personen, die nicht über einen Internetzugang verfügen, können in Ausnahmefällen unter der Telefonnummer 0906/746699 einen Termin buchen.