Coronavirus im Donau-Ries: Hochaltinger Seniorenheim in Quarantäne

Der aktuelle Inzidenzwert im Landkreis Donau-Ries liegt am Mittwoch bei 153,2 positiven Test pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Am Vortag lag er laut Robert-Koch-Institut bei 162,2. Die Gesamtzahl der Bürger aus dem Landkreis, die in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, liegt laut RKI am Montag bei 73. Am Vortag waren es 71 gemeldete Todesfälle.

Seit 17. Dezember ist eine neue Allgemeinverfügung des Landkreises in Kraft, es gilt der erneute Lockdown. So gibt es beispielsweise eine nächtliche Ausgangssperre, Schulen, Kitas und viele Einzelhandelsgeschäfte wurden geschlossen. Auch gelten strikte Kontaktbeschränkungen. Die bayernweit geltenden Bestimmungen

Der Blog für die Ereignisse im gesamten Landkreis Donau-Ries rund um Corona wird täglich aktualisiert, soweit die Daten des Robert-Koch-Instituts verfügbar sind. Leider kommt es beim RKI immer wieder zu technischen Problemen oder verzögerten Datenübermittlungen.

Weiterhin gilt im Landkreis Donau-Ries die Maskenpflicht, Alkohol zu konsumieren ist nun in der Öffentlichkeit grundsätzlich verboten. Auf bestimmten Straßen in Kommunen im Landkreis Donau-Ries gibt es ein Böllerverbot. Einen

Wichtige Info für die Bürger:

Die Bürgerhotline des Landratsamtes erreichen Sie zu den Amtszeiten unter 0906/74443 .

wenden. Das Möttinger Testzentrum bietet im Rahmen der bayerischen Teststrategie kostenfreie Corona-Tests un für alle Einwohner Bayerns ohne Symptome an. Ein Termin kann unter www.baeuerle-ambulanz.de/leistungen/corona-teststationen/teststation-donau-ries gebucht werden. Personen, die nicht über einen Internetzugang verfügen, können in Ausnahmefällen unter der Telefonnummer 0906/746699 einen Termin buchen.

