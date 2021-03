Grüne und SPD bleiben jeweils stärkste Kraft, CDU rutscht ab

Bei den Landtagswahlen 2021 in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bestimmten die Bürger, wer die Bundesländer in den nächsten fünf Jahren regiert. Alle Entwicklungen und aktuellen Ergebnisse zu den Wahlen bekommen Sie hier im Live-Ticker:

Live-Ticker: Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg hat in den vergangenen fünf Jahren eine Koalition aus Grünen und CDU mit dem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann regiert. Die Ergebnisse der Landtagswahl 2021 müssen zeigen, ob es bei dieser Regierung bleibt.

Die Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wegen der Corona-Pandemie werden aber wohl vorher schon viele Wahlberechtigte per Briefwahl abgestimmt haben.

News und Ergebnisse zur Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz

In unserem Live-Ticker bekommen Sie auch alle News zur Wahl 2021 in Rheinland-Pfalz. Dort regiert eine sogenannte Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Ob Dreyer im Amt bleiben kann oder abgelöst wird, könnte laut Umfrage-Ergebnissen eine knappe Entscheidung werden.

Wie schon vor fünf Jahren war die SPD in den Umfragen kurz vor der Wahl an der CDU vorbeigezogen, was auch mit der Masken-Affäre der beiden Unionspolitiker Nikolas Löbel und Georg Nüßlein zusammenhängen könnte. Das muss sich aber nicht zwingend im Wahlergebnis niederschlagen - schließlich haben viele Wähler ihre Stimmen schon per Briefwahl abgegeben.

