Kommunalpolitik live: Die LT-Podiumsdiskussion in Dießen im Ticker

Bei der Podiumsdiskussion in Dießen fühlt LT-Redakteur Dominic Wimmer den Bürgermeisterkandidaten auf den Zahn. Unser Live-Ticker informiert schnell und aktuell.

Die Dießener haben am 15. März die Qual der Wahl: Sieben Kandidaten wollen in der zweitgrößten Landkreisgemeinde Bürgermeister werden. Denn nach 24 Jahren tritt Amtsinhaber Herbert Kirsch (Dießener Bürger) nicht mehr an – und deshalb schickt fast jede Partei einen Kandidaten ins Rennen. Der Markt Dießen veranstaltet heute eine große Podiumsdiskussion , die vom Landsberger Tagblatt und vom Ammersee Kurier präsentiert wird. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle.

Die Bewerberschar ums Bürgermeisteramt ist so groß wie nie. Mit Hannelore Baur ( SPD ), Volker Bippus (UBV), Sandra Perzul (Dießener Bürger), Roland Kratzer ( CSU ), Marianne Scharr (Gemeinsam für Dießen ), Gabriele Übler (Grüne) und Florian Zarbo ( Freie Wähler ) stehen sieben Bewerber zur Auswahl.

Die Gemeinde Dießen richtet einen Shuttlebus ein, der die Bürger zur Veranstaltung und wieder zurück bringt. Laut Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer startet ein Bus von Westen her um 18.30 Uhr an der Bushaltestelle in Obermühlhausen, nimmt um 18.40 Uhr Passagiere an der Bushaltestelle in der Dorfmitte in Dettenschwang auf und dann um 18.45 Uhr in Dettenhofen. Vom Norden her holt ein Bus um 19 Uhr Bürger am Kramerhof in Riederau ab. Springer geht davon aus, dass die Busse gegen 19.10 Uhr an der Mehrzweckhalle sind. Retour geht es etwa 15 Minuten nach Ende der Veranstaltung. Für die Bewirtung der Besucher sorgt die Burschenschaft Wengen.

Und hier geht's zum Live-Ticker: