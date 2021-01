Laschet gewinnt Wahl: Eindrücke vom CDU-Parteitag im Live-Ticker

Wer wird neuer CDU-Vorsitzender? Nach dem zweiten Wahlgang beim CDU-Parteitag 2021 ist klar: Armin Laschet setzte sich gegen Friedrich Merz und Norbert Röttgen durch. Lesen Sie alle Entwicklungen in unserem Live-Ticker:

Live-Ticker zur CDU-Vorsitz-Wahl: Ergebnis muss bestätigt werden

Der CDU-Parteitag beginnt zwar schon am Freitagabend, die wichtigsten Punkte gehören aber am Samstag zum Programm. Bei der Wahl zum CDU-Vorsitz wird es zu einer Entscheidung zwischen Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen kommen - das ist aber noch nicht das endgültige Ergebnis.

Nach dem Parteitag muss das Wahlergebnis nämlich noch schriftlich und rechtssicher per Briefwahl bestätigt werden. Das Ergebnis der Briefwahl soll am Freitag, 22. Januar, bekanntgegeben werden. Eine Überraschung ist dabei nicht mehr möglich: Bei der Briefwahl tritt nämlich nur noch der Gewinner der Online-Abstimmung an.

