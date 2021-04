Live-Blog zu den Oscars 2021: Wer sind die Gewinner?

Bei den Oscars 2021 gibt es viele spannende Nominierungen. In unserem Live-Blog können Sie verfolgen, wer in der Nacht auf Montag als Gewinner ausgezeichnet wird.

Die Oscars 2021 werden in der Nacht auf Montag, 26. April, verliehen - in Los Angeles ist es dann noch der 25. April. Ursprünglich hätten die 93. Academy Awards am 28. Februar verliehen werden sollen. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Oscarverleihung aber verschoben.

Live-Blog zu den Oscars 2021: Diese Regeländerung gilt

Bei den Oscars 2021 gibt es außerdem eine Regeländerung im Vergleich zu den bisherigen Oscarverleihungen. Normalerweise mussten Filme, um nominiert werden zu können, zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember des Vorjahres mindestens sieben Tage lang in einem Kino im Gebiet von Los Angeles gezeigt werden.

Oscars 2021 im Live-Blog: Die Corona-Pandemie beeinflusst auch die Oscarverleihung

Weil wegen der Corona-Pandemie aber die Kinos geschlossen blieben, dürfen bei der Oscarverleihung 2021 ausnahmsweise auch Filme ausgezeichnet werden, die nur gestreamt wurden. Allerdings ist weiterhin Voraussetzung, dass die Filme in einem Kino im Raum Los Angeles hätten gezeigt werden sollen. Die Ausnahmeregel soll nach der Pandemie wieder zurückgenommen werden. Wegen der Corona-Pandemie wurde aber auch der Bewerbungszeitraum verlängert. Normalerweise können nur Filme ausgezeichnet werden, die vor dem 31. Dezember Premiere hatten - 2021 reicht die Frist aber bis zum 28. Februar.

Auch der Ablauf der Verleihung ist ein anderer als sonst. Es werden deutlich weniger Prominente als sonst live dabei sein. Die Academy richtet außerdem sogenannte Hubs in London und Paris ein, damit internationale Stars ohne Flugreise von dort aus an der Verleihung teilnehmen können.

