Live-Blog zum Newscamp 2019: So läuft der zweite Tag

Das Newscamp findet 2019 bereits im siebten Jahr in Augsburg statt und ist eine der führenden Digitalkonferenzen in Deutschland. Über 50 Redner aus den USA und Europa sprechen an zwei Tagen im Kongress am Park über Digitalisierung, Medienwandel sowie Trends und Neuerungen in der Branche. Veranstalter ist die Newsfactory, ein Tochterunternehmen der Mediengruppe Pressedruck, in der auch die Augsburger Allgemeine erscheint.