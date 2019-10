Thomas Kemmerich (links), Spitzenkandidat der FDP in Thüringen, und FDP-Chef Christian Lindner würden eine Minderheitsregierung der CDU unterstützen.

News-Blog zur Thüringen-Wahl: FDP lehnt Zusammenarbeit mit der Linken ab

In unserem News-Blog bekommen Sie die Neuigkeiten am Tag nach der Landtagswahl in Thüringen. Die Koalitionsbildung wird schwierig. Die FDP sagt schon mal ab.