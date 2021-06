Live-Ticker zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Überholt die AfD die CDU?

Die Landtagswahl 2021 in Sachsen-Anhalt gilt als Stimmungstest vor der Bundestagswahl. Die Blicke richten sich bundesweit auf die Ergebnisse von CDU und AfD, nachdem sich die Parteien in den Umfragen vor der Wahl ein knappes Rennen geliefert haben. Alle News, Entwicklungen und Ergebnisse lesen Sie am 6. Juni hier in unserem Live-Ticker:

Live-Ticker zur Landtagswahl 2021 in Sachsen-Anhalt: Wahl mit Signalwirkung

In Sachsen-Anhalt regiert bislang eine sogenannte Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Reiner Haseloff von der CDU ist seit 2011 Ministerpräsident und tritt für eine dritte Amtszeit an. Bei der Wahl in Sachsen-Anhalt geht es aber nicht nur darum, wer das Bundesland in den nächsten fünf Jahren regieren wird. Die Ergebnisse werden auch als Signal und als Stimmungstest für die Bundestagswahl 2021 im September gewertet.

Schon im Wahlkampf zur Landtagswahl 2021 galt die CDU zwar wieder als Favorit. Umfragen sagten aber auch ein knappes Rennen mit der AfD voraus. Ein möglicher Wahlsieg der AfD sorgte in der Bundespolitik für Debatten. Immer wieder kam die Frage auf, ob Armin Laschet dann noch Kanzlerkandidat der Union bleiben könnte - auch wenn die Partei sich immer wieder zu ihrem Kandidaten bekannte.

In den Umfragen vor der Wahl 2021 in Sachsen-Anhalt lagen die anderen Parteien deutlich hinter CDU und AfD. Die Erhebungen sahen nicht nur Linke, Grüne und SPD immer über der Fünf-Prozent-Hürde, sondern auch die FDP - die in den vergangenen zehn Jahren nicht im Landtag vertreten war.

Insgesamt finden im sogenannten Superwahljahr 2021 sechs Landtagswahlen statt. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wurde schon gewählt. Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt stehen am 26. September weitere in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen an.

Das ist auch das Datum der Bundestagswahl, bei der Angela Merkel nicht noch einmal als Kanzlerkandidatin antritt. Stattdessen kämpfen Annalena Baerbock von den Grünen, Armin Laschet von der CDU und Olaf Scholz von der SPD um das Kanzleramt.