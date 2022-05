Verfolgen Sie das Rocketeer Festival 2022 hier im Live-Blog

Spannende Innovationen, inspirierende Menschen – wir berichten im Live-Blog vom Rocketeer Festival 2022 in Augsburg.

Das Rocketeer Festival 2022 ist eine Konferenz für digitale Innovationen und Zukunftstrends in Augsburg. Es findet am Mittwoch, 11. Mai 2022, im Kongress am Park statt.

Rocketeer Festival 2022: Speakerinnen und Speaker

Beim Rocketeer Festival sind viele Speakerinnen und Speaker zu Gast. Neben Unternehmer Jochen Schweizer (Erlebnisexperte, Gründer, Unternehmer und Bestseller-Autor) geben unter anderem Tijen Onaran (Unternehmerin und Autorin), Sascha Pallenberg (aware_ The Platform), Céline Flores Willers (LinkedIn Top Voice und Gründerin The People Branding Company), Cathy Hummels (Gründer Hye), Stefan Brieschenk (Rocket Factory Augsburg), Eva Weber (Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg) oder Denis und Daniel Gibisch (Gründer Little Lunch) einen Einblick in ihre Arbeit und ihre Visionen.

Eine Übersicht über alle Speakerinnen und Speaker beim Rocketeer Festival 2022 finden Sie hier.

Programm beim Rocketeer Festival 2022

Das Rocketeer Festival beginnt um 9 Uhr und endet mit der Aftershow-Party ab 18 Uhr. Auf insgesamt acht Bühnen und Orten im Kongress am Park gibt es Vorträge, Gespräche oder Workshops. Das vollständige Rocketeer-Programm finden Sie hier zum Download als PDF-Datei.

Augsburger Allgemeine beim Rocketeer Festival 2022

Auch unserer Redaktion ist vor Ort – und berichtetet über die spannendsten Innovationen und inspirierende Menschen. In der New Media Area widmet sich Sarah Schierack, Leiterin der Digital-Redaktion der Augsburger Allgemeinen, ab 14.30 Uhr dem Thema "Gründung in Vereinbarkeit mit persönlicher Vision und Mission".

In der Innovation Plaza sprechen Ida König und Axel Hechelmann von der Augsburger Allgemeinen ab 14 Uhr in einem Live-Podcast der Reihe "Augsburg, meine Stadt" mit Stefan Brieschenk von der Rocket Factory Augsburg. (axhe)