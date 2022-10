Live-Ticker zur Niedersachsen-Wahl 2022: Bleibt die SPD stärkste Kraft?

Bei der Landtagswahl in Niedersachsen entscheiden rund sechs Millionen Wahlberechtigte, wie sich der Landtag in Hannover in den kommenden fünf Jahren zusammensetzt. Damit wählen sie auch indirekt die nächste Landesregierung und bestimmen, wer künftig Ministerpräsident wird.

Umfragen sehen die SPD knapp vor der CDU, doch die beiden bisherigen Regierungsparteien trennen nur wenige Prozentpunkte. Kann SPD-Ministerpräsident Stephan Weil im Amt bleiben oder wird er vom CDU-Herausforderer, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Bernd Althusmann, abgelöst? Die News, Ergebnisse und Reaktionen lesen Sie am 9. Oktober ab 13 Uhr hier im Live-Ticker zur Niedersachsen-Wahl 2022.

Niedersachsen-Wahl 2022: Live-Ticker

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Liveticker anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Tickaroo GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Landtagswahl in Niedersachsen: Weil gegen Althusmann

In den vergangenen fünf Jahren hat eine Koalition aus SPD und CDU in Niedersachsen regiert. Die beiden aussichtsreichsten Kandidaten bei der Wahl 2022 sind beide Teil der Regierung. Spitzenkandidat der SPD ist der amtierende Ministerpräsident Stephan Weil. Er ist seit 2013 im Amt, die ersten Jahre war er Chef einer rot-grünen Koalition. Für die CDU tritt Bernd Althusmann an, aktuell stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung. Das Duell zwischen Weil und Althusmann bestimmte bereits die Landtagswahl 2017.

In den Umfragen lag die SPD vor der Wahl wenige Prozentpunkte vor der CDU, alles deutet auf einen Zweikampf zwischen den beiden Parteien hin. Die FDP muss um den Einzug in den Landtag zittern, für den eine Fünf-Prozent-Hürde gilt. Auch für Die Linke, die bei der Wahl 2017 an dieser Hürde gescheitert war, dürfte es knapp werden.

Sicher in den Landtag kommen dürften die Grünen und die AfD. Die Grünen können sich sogar Hoffnungen auf eine Regierungsbeteiligung machen. Sowohl Rot-Grün als auch Schwarz-Grün sind denkbar. Welche Koalition gebildet wird und wer künftig Ministerpräsident in Niedersachsen wird, könnte sich bei einem knappen Ergebnis auch erst in den Wochen nach der Wahl entscheiden.

Wann Prognosen und Wahlergebnisse zur Niedersachsen-Wahl erwartet werden

Denn die Wählerinnen und Wähler stimmen bei der Landtagswahl 2022 in Niedersachsen nicht direkt über die Regierung oder den Ministerpräsidenten ab. Sie wählen stattdessen den Landtag, mit einer Erst- und einer Zweitstimme. Mit der Erststimme wählen sie eine Direktkandidatin oder einen Direktkandidaten aus ihrem Wahlkreis. Mit der Zweitstimme wählen sie eine Partei.

Wie viele Sitze eine Partei im Landtag bekommt, wird am Ende durch die Zahl der Zweitstimmen entschieden. Daraus ergeben sich dann die Mehrheitsverhältnisse. Um überhaupt in den Landtag einziehen zu dürfen, muss eine Partei mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen holen - das ist die sogenannte Fünf-Prozent-Hürde.

Welche Partei holt welches Ergebnis? Nach dem Schließen der Wahllokale am 9. Oktober um 18 Uhr werden direkt Prognosen veröffentlicht. Danach folgen erste Hochrechnungen und immer genauere Zwischenstände. Alle Zahlen und die Reaktionen darauf bekommen Sie hier im Live-Ticker zur Niedersachsen-Wahl 2022. (jako)