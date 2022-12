Drei Tote nach Explosion an russischer Gasleitung

HANDOUT - 20.12.2022, Russland, Jambachtino: Dieses Bild, das aus einem Video des Telegrammkanals CHUVASHIYA BEZ TSENZURY stammt, zeigt Flammen und Rauch nach einer Gasexplosion in der Nähe des Dorfes Jambachtino. Bei einer großen Explosion an einer Gasleitung in der russischen Teilrepublik Tschuwaschien sind drei Arbeiter ums Leben gekommen. Foto: Uncredited/CHUVASHIYA BEZ TSENZURY telegram channel via AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung innerhalb der nächsten 14 Tage und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

Foto: Uncredited/Chuvashiya Bez Tsenzury, Telegram