Feuerpause laut russischem Militär in Kraft, "humanitäre Korridore" in fünf Städten

Die Lage im Ukraine-Konflikt ist eskaliert. Wir informieren über die Entwicklungen im von Russland angefachten Krieg in der Ukraine.

Ukraine-Konflikt im Live-Ticker

Ukraine-Konflikt: 2014 annektierte Russland die Halbinsel Krim

In der Ukraine herrscht bereits seit 2014 ein Krieg. Im Osten des Landes kämpfen pro-russische Separatisten, die Teile des Landes für unabhängig erklärt haben, gegen die Armee der Regierung. Die Separatisten kontrollieren Teile der Regionen – Oblasten genannt – Luhansk und Donezk. Der Krieg hatte begonnen, nachdem der Konflikt um die künftige Ausrichtung der Ukraine eskaliert war. In Kiew hatten bei den Euromaidan-Protesten Menschen für eine Annäherung an die EU und die Unterzeichnung eines Assoziierungsabkommens demonstriert.

In dieser instabilen Lage kam es zur Annexion der Krim. Dort tauchten plötzlich Soldaten ohne Abzeichen auf und erzwangen ein Referendum, das international nicht anerkannt ist. Russlands Präsident Wladimir Putin gab Ende des Jahres 2014 zu, dass russische Soldaten an der Besetzung der Krim beteiligt waren. Die Ukraine sieht die Krim weiter als ihr Staatsgebiet, die Kontrolle hat dort seitdem aber Russland.

Krieg: Russland greift Ukraine an

Mit Unterstützung aus Russland hatten dann im Osten des Landes Separatistendie Volksrepubliken Luhansk und Donezk ausgerufen und kämpfen seitdem gegen die ukrainischen Soldaten. Seitdem schwelte der Konflikt.

Die Bemühungen um eine diplomatische Lösung durch den Westen scheiterten: Am 24. Februar 2022 begann Russland mit dem Angriff auf die Ukraine. (jako)