Nichts verpassen: Die Mitgliederversammlung des FCA zum Mitlesen

Wir informieren Sie hier über die Entwicklungen auf der Jahreshauptversammlung des FC Augsburg am Montagabend in der WWK-Arena. Wer wissen möchte, wie die Versammlung des FCA verläuft und welche wichtigen Entscheidungen getroffen werden, ist hier richtig und verpasst nichts.

Markus Krapf leitet erstmals Mitgliederversammlung des FCA

Er ist der Mann, der beim FC Augsburg die Stimmung befrieden soll: Der neue FCA-Präsident Markus Krapf leitet am Montagabend erstmals als Vorstandsvorsitzender des Vereins eine Mitgliederversammlung. Er ist erst seit Anfang September im Amt und für viele im Umfeld des FCA die Hoffnung auf mehr Dialog. Mehrfach hat sich der 50-Jährige dafür ausgesprochen, wieder stärker mit den Fans und Mitgliedern zusammenzurücken und sie in Entscheidungen stärker einzubinden – auch im Gespräch mit unserer Redaktion.

Und tatsächlich war die Stimmung im Verein bei der Jahreshauptversammlung noch vor einem Jahr nicht ganz so gut. Diskussionsbedarf gab es seitens der Mitglieder vor allem, was die Anträge auf Änderung der Vereinssatzung anging. Der damalige FCA-Präsident Klaus Hofmann musste sich vielen kritischen Fragen stellen. An diesem Montagabend, so scheint es im Vorhinein, könnte es deutlich ruhiger werden.

Auch wird es ein weitaus gemütlicherer Abend für alle Anwesenden: Im letzten Herbst fand die Mitgliederversammlung aus Infektionsschutz-Gründen angesichts der Corona-Pandemie im Freien auf der FCA-Gegengerade statt. Diesmal lädt der Verein seine Mitglieder in den VIP-Bereich der WWK-Arena. (zian)

