Live-Ticker zur Oscar-Verleihung: An wen gehen die Academy Awards?

Der bekannteste Filmpreis der Welt wird wieder vergeben: Im Dolby Theatre in Los Angeles findet die 94. Verleihung der Oscars statt. Wer das Event in Deutschland live verfolgen möchte, muss dafür allerdings in der Nacht vom 27. auf den 28. März wach bleiben. In unserem Live-Ticker können Sie dann die komplette Oscar-Verleihung 2022 verfolgen.

Oscars 2022: Verleihung im Live-Ticker

Wer ist der Favorit bei der Oscar-Verleihung 2022?

Die Moderation der Oscar-Verleihung übernehmen Regina Hall, Amy Schumer und Wanda Sykes. Im Laufe des Abends werden Preise in vielen Kategorien vergeben. Als Favorit bei den Oscars 2022 gilt der Western "The Power of the Dog" mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle: Der Film hat zwölf Nominierungen erhalten.

Wie sehen die allgemein aus? Wer kann sich Hoffnungen auf Academy Awards machen, wie die Filmpreise offiziell heißen? Hier folgt ein Überblick über die Nominierten der Big Five. Das sind die Kategorien, die für einen Film als besonders wichtig gelten: Bester Film, Beste Regie, Bester Hauptdarsteller, Beste Hauptdarstellerin und Bestes Drehbuch – wobei die Preise getrennt für Bestes adaptiertes Drehbuch und Bestes Originaldrehbuch vergeben werden.

Bester Film

" Belfast "

" "Coda"

"Don't Look Up"

"Drive My Car"

"Dune"

"King Richard"

"Licorice Pizza"

"Nightmare Alley"

"The Power of the Dog"

"West Side Story"

Bester Hauptdarsteller

Will Smith — "King Richard"

— "King Richard" Benedict Cumberbatch — "The Power of the Dog"

— "The Power of the Dog" Andrew Garfield — "Tick, Tick... Boom!"

— "Tick, Tick... Boom!" Denzel Washington — "The Tragedy of Macbeth"

— "The Tragedy of Macbeth" Javier Bardem — "Being the Ricardos"

Beste Hauptdarstellerin

Nicole Kidman — "Being the Ricardos"

— "Being the Ricardos" Kristen Stewart – "Spencer"

– "Spencer" Jessica Chastain — "The Eyes of Tammy Faye"

— "The Eyes of Tammy Faye" Olivia Colman — "The Lost Daughter"

— "The Lost Daughter" Penélope Cruz — "Parallel Mothers"

Beste Regie

Jane Campion – "The Power of the Dog"

– "The Power of the Dog" Kenneth Branagh — " Belfast "

— " " Paul Thomas Anderson — "Licorice Pizza"

— "Licorice Pizza" Ryusuke Hamaguchi — "Drive My Car"

Steven Spielberg — "West Side Story"

Bestes adaptiertes Drehbuch

Jane Campion — The Power of the Dog"

— The Power of the Dog" Sian Heder — "CODA"

— "CODA" Maggie Gyllenhaal — "The Lost Daughter"

— "The Lost Daughter" Ryusuke Hamaguchi, Takamasa Oe — "Drive My Car"

— "Drive My Car" Rebecca Hall — "Passing"

— "Passing" Jon Spaihts, Denis Villeneuve , Eric Roth — "Dune"

Bestes Originaldrehbuch

Kenneth Branagh — " Belfast "

— " " Adam McKay — "Don't Look Up"

— "Don't Look Up" Paul Thomas Anderson — "Licorice Pizza"

— "Licorice Pizza" Zach Baylin — "King Richard"

Eskil Vogt , Joachim Trier — "The Worst Person in the World"

Oscars 2022: Kategorien im Überblick

Das sind alle Kategorien bei der Oscar-Verleihung 2022:

Wer bekommt welchen Preis? Genau das erfahren Sie in der Nacht von Sonntag auf Montag in unserem Live-Ticker zu den Oscars 2022. (sge)