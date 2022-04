Live-Ticker zur Auslosung der WM-Gruppen: Gegen wen spielt Deutschland?

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar kämpfen die Mannschaften vom 21. November bis zum 18. Dezember um den Titel. Aber wer spielt in der Gruppenphase gegen wen? Am 1. April findet ab 18 Uhr die Auslosung für die WM-Gruppen 2022 statt, die Sie hier komplett im Live-Ticker verfolgen können.

Live-Ticker zur WM-Auslosung 2022

Auslosung der WM-Gruppen 2022 heute im Live-Ticker: 32 Teams und vier Töpfe

Im Live-Ticker zur WM-Auslosung 2022 erfahren Sie auch, mit welchen Mannschaften es Deutschland in der Gruppenphase zu tun bekommt. Insgesamt treten bei der Weltmeisterschaft 32 Mannschaften an. Bei der Auslosung sind die Teams in vier Töpfe aufgeteilt.

In Topf 1 befinden sich Gastgeber Katar und die sieben besten Mannschaften der FIFA-Weltrangliste. Deutschland belegt aktuell allerdings nur Platz elf und ist damit Topf 2 zugeordnet.

Drei der 32 Teams werden zum Zeitpunkt der WM-Auslosung 2022 noch nicht feststehen. Sowohl die Corona-Pandemie als auch der Krieg in der Ukraine haben dazu geführt, dass einige Spiele der WM-Qualifikation erst im Sommer ausgetragen werden. Damit wird der vorerst noch mit Platzhaltern auskommen müssen.

Infos zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar

Zwischen Deutschland und Katar gibt es im Winter eine Zeitverschiebung von nur zwei Stunden. Deutsche Fans müssen die Spiele also nicht in der Nacht schauen. Die Anstoßzeiten in der Gruppenphase sind nach deutscher Zeit 11, 14, 17 und 20 Uhr, in der K.-o.-Phase liegen sie bei 16 und 20 Uhr.

Das Eröffnungsspiel findet am 21. November statt, das Finale am 18. Dezember – also am vierten Advent. Die teilen sich die ARD und das ZDF. Die Auslosung zur WM-Gruppenphase 2022 können Sie am 1. April hier im Live-Ticker verfolgen.

Die Weltmeisterschaft wird aber nicht nur eine sportliche, sondern auch eine politische Seite haben. Es gibt viel Kritik an Menschenrechtsverletzungen in Katar. In dem Land werden homosexuelle Menschen strafrechtlich verfolgt. Bei den Bauarbeiten für die WM 2022 sollen außerdem viele Arbeiter wegen der extremen Hitze und Sicherheitsmängeln gestorben sein. (sge)