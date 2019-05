Wer wird Gauklerkönig 2019?

Die Augsburger Allgemeine sucht den Gauklerkönig 2019 zu Kaltenberg. Wer mitabstimmt, hat die Chance, ein Ritterfest für zehn Personen zu gewinnen.

Fabio Esposito konnte sein Glück kaum fassen. Immer wieder warf er die Hände in die Luft. Er hüpfte vor Freude und lachte so herzlich, wie zuvor die Menschen, die auf dem Kaltenberger Ritterturnier 2017 seine aberwitzigen Auftritte verfolgt hatten. Gauklerkönig? Er? Bei seinem allerersten Auftritt auf dem Kaltenberger Ritterturnier? Doch der herzliche Applaus Tausender in der Arena bestätigte das Votum für den italienischstämmigen Augsburger.

Der Blick zurück auf das Turnier 2017 zeigt: Bei der Wahl zum Gauklerkönig ist alles möglich. Auch in diesem Jahr wurden in der Gauklernacht am 13. Juli 2018 wieder unter allen Künstlern zehn Kandidaten von einer Fachjury bewertet und ausgewählt. Diese Gaukler stellen sich dann dem Votum des Publikums. Bis zum Mittag der Abschlussveranstaltung, am 29. Juli 2018, kann hier für den Lieblingskünstler abgestimmt werden. Unter allen Teilnehmern am Online-Voting verlost die größte Tageszeitung Bayerns ein opulentes Rittermahl für zehn Personen inklusive Eintrittskarten für das Kaltenberger Ritterturnier 2020!

Viel Vergnügen und viel Glück!