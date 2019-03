Ihr Sponsoringpartner der Region

vor 16 Min.

Die Augsburger Allgemeine mit der Allgäuer Zeitung ist eine der größten regionalen Tageszeitungen in Deutschland. Als regionales Unternehmen möchten wir die Menschen in unserer Heimat unterstützen und fördern. Wir sind ein regionales Familienunternehmen, das langfristig und nachhaltig wirtschaftet und verantwortungsbewusst handelt. Wir verbinden Menschen in der Region durch alle verfügbaren Medien.

Als Unternehmen in der Medienbranche unterstützen wir gerne Vereine, Schulen, und regionale, innovative und nachhaltige Projekte.



Im Rahmen eines Sponsorings kommen folgende Gegenleistungen in Frage:

Anzeigen in Programmheften, Veranstaltungszeitungen, etc. (themebezogen)

Logointegration auf diversen Werbemitteln

Mit einer Veröffentlichung einer Anzeige oder unseres Logos dürfen wir uns als Sponsoringpartner in Ihren Medien präsentieren. Je nach Auflage und Größe des Inserats unterstützen wir Ihr Projekt mit einem bestimmten Geldbetrag.

Ihre Ansprechpartner

Teresa Leopold

0821/777 2372



Markus Baur

0821/777 2373

