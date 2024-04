"Ich bin wie neugeboren": Warum Haartransplantationen im Trend liegen

Plus Immer mehr Männer entscheiden sich für eine Haartransplantation. Einer von ihnen ist Murat Kizilkaya. Er erzählt, was ihm der Eingriff bedeutet hat.

Murat Kizilkaya kam vor 39 Jahren zur Welt, aber 2019 war es, als wäre er ein zweites Mal geboren worden. So sagt er es selbst. Kizilkaya hatte mit Mitte 30 immer weniger Haare auf dem Kopf, fühlte sich nicht mehr wohl in der eigenen Haut – und entschied sich für eine Haartransplantation. Heute sagt der Gersthofer: „Ich bin wie neugeboren.“

Kizilkaya merkte bereits mit 27, dass die Haare auf seinem Kopf immer weniger werden. „Ein bisschen Haarausfall ist normal, aber bei mir war es extrem“, erzählt er. Was ihn auch störte: Die Haare wurden nicht nur weniger, auch sein Haaransatz rutschte über die Jahre immer weiter nach oben. Kizilkaya zeigt auf seinem Handy Bilder von damals. Sein Haar ist darauf licht, der Ansatz relativ weit oben, die Geheimratsecken klar erkennbar. Oder wie es Kizilkaya zusammenfasst: „Oben war komplett leer.“