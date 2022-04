Exklusiv für Plus+ Leser

vor 3 Min.

Karten für BONNIE TYLER LIVE 2022 zu gewinnen!

Plus Wir verlosen 2 Karten für BONNIE TYLER - CELEBRATING 70 YEARS BIRTHDAY BONNIE TYLER - „The best is yet to come“ am 29. April 2022 in Augsburg.

Mit Songs wie „It’s A Heartache“ und „Holding Out for a Hero” setzte sich die Rocksängerin mit der rauchigen Stimme in den 1980ern ein musikalisches Denkmal. Jetzt kommt sie erneut auf die Bühne. In Augsburg, Kongress am Park, Kongresssaal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen