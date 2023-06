Exklusiv für Plus+ Leser

WANDA-Konzertkarten zu gewinnen!

Amore, Bussi, Niente und Ciao! WANDA rockt die SummerStage 2023 in Augsburg.

Plus Wir verlosen 3x2 Karten für WANDA + Special Guest JOSH. am 10. August 2023 in Augsburg. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für ein einzigartiges Live-Erlebnis!

Wanda ist live ein einzigartiges kollektives Erlebnis, mit tausenden Fremden, die zu Verbündeten werden: Trommelwirbel, ein Schrei und dann die pure Verschmelzung der Band mit dem Publikum. Wer einmal auf einem Wanda-Konzert war, weiß, warum der Musikexpress sie als "vielleicht letzte wichtige Rock’n’Roll-Band unserer Zeit" bezeichnet hat.

Wer? WANDA + Special Guest JOSH.

WANDA + Special Guest JOSH. Wann? Donnerstag, 10. August 2023, um 19:30 Uhr

Donnerstag, 10. August 2023, um 19:30 Uhr Wo? Auf dem Gaswerkgelände in Augsburg

Auf dem Gaswerkgelände in Augsburg Wie? Formular ausfüllen, Daumen drücken und je 2 Karten im Wert von 120 Euro gewinnen.

<a href="https://abonnieren.augsburger-allgemeine.de/gewinnspiel-mein-plus/" target="_blank">zum Gewinnspiel</a>

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

