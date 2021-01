Amerika ist kein Vorbild mehr, Schluss mit der US-Fixierung

In Deutschland glauben immer noch viele an die Geschichte vom guten Amerika. Es wird Zeit, diese Erzählung über Bord zu werfen. Sie hat ohnehin nie gestimmt.

Ein verheißenes Land – so hat Barack Obama seine Autobiographie überschrieben. Nach der Stürmung des Kapitols in Washington, nach vier Jahren unter der Führung von Obamas Nachfolger Donald Trump, nach einer seit zwei Jahrzehnten währenden Krise der politischen Kultur ist von der Verheißung Amerika nicht mehr viel übrig.

Und dennoch kommentiert die erste Riege der deutschen Journalisten und Politiker in den sozialen Netzwerken die Trump Rebellion in Echtzeit und in ehrlichem Entsetzen, als ginge das Paradies auf Erden unter. Empört wird ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump gefordert, dessen Amtszeit ohnehin in weniger als zwei Wochen endet.

Das demokratische System der USA ist nicht erst seit Donald Trump marode

Vergleichbar sind diese Aufrufe des Erschreckens mit dem Anbrüllen des Fernsehers, wenn in einem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft einem Spieler der eigenen Mannschaft ein furchtbarer Fehler unterläuft. Doch der Spieler hört die Schreie nicht, genauso wenig wie es Trump und seine Fußtruppen jetzt tun.

In Deutschland glauben noch immer viele aufgeklärte Menschen mit kindlichem Glanz in den Augen an die Geschichte vom guten Amerika. An die Geschichte vom GI, der Kaugummi an die Kleinen verteilt und an die Rosinenbomber, die Bonbons abwerfen. An die Geschichte vom Tellerwäscher, der es durch harte Arbeit, Fleiß und Disziplin zum Millionär bringen kann. Und an die Geschichte von der großen Freiheit, in der die Amerikaner angeblich leben.

Anhänger von US-Präsident Donald Trump haben das US-Kapitolgebäude gestürmt, in dem Abgeordnete den Wahlausgang bestätigen sollten. Bild: Bryan Smith, dpa

Wie in allen guten Erzählungen stecken Wahrheits-Körnchen darin, der Rest gehört in das Reich der Legende. Amerika ist nicht das neue Jerusalem, das die Pilgerväter als glänzende Stadt auf einem Berg errichten wollten.

Die USA haben nach dem Krieg die Demokratie nach West-Deutschland gebracht und dafür gesorgt, dass die Herrschaft des Volkes fest verankert wird. Ihr eigenes demokratisches System ist allerdings nicht erst seit Donald Trump marode und kein leuchtendes Vorbild mehr. Selbst Obama, in dessen Amtszimmer ein Bild von Arbeitern hing, die die Fackel der Freiheitsstatue polieren, konnte den Verfall nicht stoppen.

Es wird Zeit, die Geschichte vom guten Amerika in einer Schublade verstauben zu lassen

Das Zweiparteiensystem aus Republikanern und Demokraten begünstigt die Polarisierung der Gesellschaft. Politik in Washington ist das Geschäft von Millionären und Milliardären, der Einfluss der Konzerne enorm, der Wahlkampf ein Werfen mit Schmutz. All das ist sattsam bekannt.

15 Bilder Eindringlinge im Kapitol: Chaos in Washington Bild: Andrew Harnik, dpa/AP

Für uns in Deutschland gibt es keinen Grund, in Schrecken und Entsetzen zu geraten, weil unser Amerika-Bild nun einen weiteren hässlichen Fleck bekommen hat. Denn erstens ändert sich durch Aufwallung, Appelle und Ermahnungen aus Germany in den USA rein gar nichts und zweitens brauchen wir Amerika nicht mehr als Vorbild und Rückversicherung für die Demokratie in Deutschland. Ihre Wurzeln – die antike Volksherrschaft, das Christentum mit seinem Gleichheitspostulat, die Reformation mit der Gewissensfreiheit und die Aufklärung – liegen ohnehin hier in der alten Welt.

Es wird Zeit, sich eine neue Nüchternheit zu verordnen, das kindliche Gebanntsein zu bannen und die Geschichte vom guten Amerika in einer Schublade verstauben zu lassen. Sie hat ohnehin nie gestimmt.

Alle Entwicklungen in den USA können Sie auf unserem Live-Blog verfolgen.

Auf dieser Seite finden Sie unsere Artikel zum Sturm auf das Kapitol in den USA.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen