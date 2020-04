Das Oktoberfest wäre Deutschlands Ischgl geworden

Die Absage der Wiesn schmerzt, aber sie ist richtig: Ein Oktoberfest mit Zehntausenden Besuchern wäre zum Corona-Hotspot geworden.

Verstand besiegt Herz. Das Münchner Oktoberfest fällt aus. Zum ersten Mal seit mehr als 70 Jahren. Die bierernste Miene von Ministerpräsident Markus Söder am Dienstagmorgen verriet es: Leicht gefallen ist die Absage keinem. Ebenso wenig wie die Schließung der Schulen, Gaststätten und Frisörläden. So schmerzhaft für viele, so richtig und vernünftig ist die Entscheidung. Zehntausende Menschen, dicht gedrängt an Biertischen, am Hendl-Stand, in der Schlange am Karussell: Die Wiesn wäre zum Ischgl Deutschlands geworden.

Wer einmal Ende September, Anfang Oktober auf der Theresienwiese war, weiß: Social Distancing beim „Prosit auf die Gemütlichkeit“? Masken zur Tracht? Polizisten, die auf die Einhaltung von Abstandsregeln hinweisen? Vergiss’ es! Das Oktoberfest ist gelebtes Brauchtum, gelebte Freude, gelebte Ungezwungenheit.

Ein Oktoberfest Light kann es nicht geben

Da kommt man sich nah, stößt an, schreit dem anderen ins Ohr, weil er’s sonst nicht versteht. Da werden Obazda und Maßkrug munter hin- und hergereicht. Da wird geküsst und geherzt, geprostet und eingehakt. Und das ist auch gut so, das gehört zur Wiesn wie der weißblaue Himmel zu Bayern. Ein Oktoberfest Light kann es nicht geben und sollte es nicht geben. Original bleibt Original.

Die Wirte, die Inhaber der Fahrgeschäfte, die Vereine: Ihnen allen wäre es sehr zu wünschen gewesen, dass schon jetzt ein Ende der Pandemie absehbar gewesen wäre. Es wäre uns allen zu wünschen gewesen. Die Realität ist eine andere. Wir lernen gerade, wie schnell wir lockern und wie viel wir wieder zulassen können.

Wir haben noch nicht einmal ein mögliches Datum, zu dem die Restaurants in Augsburg, Nördlingen oder Neu-Ulm wieder öffnen können. Da ist es gut, auch den Oktoberfest-Beteiligten frühzeitig reinen Wein einzuschenken: Großveranstaltungen mit Zehntausenden Menschen aus ganz Europa wird es in diesem Jahr ganz sicher nicht mehr geben.

