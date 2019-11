Der "Black Friday" ist ein überflüssiges Kauf-Spektakel

Auch in Deutschland locken Händler mit vielen Angeboten zum "Black Friday". Dabei ist dieser zusätzliche Super-Schnäppchen-Tag vor allem eines: überflüssig.

Wer sich anschaut, welche Ausmaße der "Black Friday" in den USA angenommen hat, kann fast ein wenig Angst bekommen. Menschen schultern Flachbildfernseher, die größer sind als sie selbst. Andere drängeln und schubsen, um an die besten Angebote zu kommen. Man könnte meinen, ein ganzes Land ist im Kaufrausch.



Wenn diese Tradition nun auch in Deutschland immer größer wird, dann klingt das für viele Kunden und Händler trotzdem erst einmal verlockend: Aber brauchen wir wirklich ein weiteres Schnäppchen-Spektakel? Schließlich können Händler ihre Preise das ganze Jahr über senken, es gibt Schlussverkauf-Wochen und Lager-Räumungs-Aktionen. Ein zusätzlicher ist vor allem eines: überflüssig.

Das Gegenstück zum "Black Friday": der "Kauf-nix-Tag"

Und nicht nur das: Wer seine Waren verramscht, muss sich nicht wundern, wenn Kunden diese Niedrigstpreise auch zukünftig einfordern. Die Konsequenz ist ein Preiskampf, der immer erbitterter geführt wird und der sich am Ende auf Produktionsbedingungen und Qualität auswirkt.



Vielleicht ist deshalb eine andere Erfindung aus den USA gar nicht so dumm. Ebenfalls an diesem Freitag rufen Konsumkritiker zum "Kauf-nix-Tag" auf. Das Ziel: Einen Tag lang einfach mal kein Geld ausgeben.

