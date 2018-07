Es gibt keinen echten Rücktritt vom Rücktritt

Horst Seehofer waren zwei Prinzipien wichtig: Deutschland und die CSU. Mit seinen Volten hat er beide im Stich gelassen. Deswegen ist sein Abschied nah.

Als Horst Seehofer am Sonntagabend die Republik bis zum Rande des Wahnsinns hinhielt, sagte er nach Angaben von CSU-Sitzungsteilnehmern: „Ich kann das als Bundesinnenminister nicht verantworten.“

Seehofer meinte damit natürlich den Stand der Flüchtlingspolitik in Deutschland. Am Ende dieser sehr speziellen Münchner Sommernacht drängte sich aber ein anderer Verdacht auf: dass nämlich Seehofers Verhalten als Spitzenpolitiker seiner Verantwortung für seine Partei, seine Regierung, sein Land nicht gerecht wird. Kurz: Seehofer selbst handelte verantwortungslos.

Die speziellen Volten dieser Nacht sind dabei bloß Details, an denen wir professionelle Beobachter uns halt ergötzen: dass selbst engste Vertraute nicht wussten, was die „Sphinx“ Seehofer vorhatte. Dass dieser die Nation zur besten Sendezeit auf seine „persönliche Erklärung“ warten ließ, wie an einem Autokratenhof. Dass er Kanzlerin Angela Merkel intern (und am Montag auch gleich wieder öffentlich) immer neu einen mitgab und selbst enge Vertraute abkanzelte. Derart außer Kontrolle gerieten die Machtspiele, dass so ein Drehbuch für eine bayerische Version von „House of Cards“ abgelehnt worden wäre: zu unrealistisch.

Seehofer liebt Deutschland - und die CSU

Alles geschenkt, alles verzeihbar. Unverzeihbar – und deswegen dürfte Seehofers Abschied nahen, ob nun sofort, in wenigen Tagen oder später – ist die Versündigung an zwei Prinzipien, die dem Politiker Seehofer immer heilig waren: Land. Und Partei.

Seehofer liebt Deutschland, er hat Politik stets aus Überzeugung betrieben. Dieser Herr fortgeschrittenen Alters (am Mittwoch wird er 69) wollte nicht einfach als Minister nach Berlin, weil er eine Anschlussverwendung suchte, sondern aus ehrlicher Sorge um sein Land. Seehofer liebt auch die CSU, selbst wenn er mit ihren Funktionären oft gefremdelt hat. Land und Partei hat Seehofer nun aber beide im Stich gelassen. Streit über die Flüchtlingspolitik ist richtig und wichtig. Doch hat Seehofer diesen so eskalieren lassen, dass die Inszenierung alle Inhalte überlagerte – und kaum noch jemand glaubt, es handele sich um Sach-Sorgen eines Ministers statt um die Machtfrage eines Parteivorsitzenden.

CSU kann ihren Erfolg nicht genießen

Auch seiner Partei hat Seehofer damit keinen Dienst erwiesen. Sicher, viele in der CSU, vielleicht gar eine Mehrheit, sehen Eskalation als einzigen Ausweg aus der ungeliebten Unions-Partnerschaft, ohne Rücksicht auf die (wohl katastrophalen) Folgen.

Aber gerade mit all seiner Erfahrung hätte Seehofer diesen entfesselten Kräften widerstehen und lieber die jüngsten Verhandlungsergebnisse in Europa als CSU-Triumph reklamieren müssen. Das wäre prinzipienfest, aber auch pragmatisch gewesen. So äußert sich übrigens jetzt Markus Söder.

Seehofer hingegen steht, egal wie ein Kompromiss aussehen könnte, mit ziemlich leeren Händen da: Merkel ist gestärkt, zumindest kurzfristig. Europa wird sich weiter abschotten, doch die CSU kann ihren Erfolg nicht genießen.

Streit mit Merkel geriet für Seehofer zur eigenen Vendetta

Auch wenn deren Personal wechselte, die Probleme blieben. Gerade jene Zersplitterung der Parteienlandschaft, vor der Seehofer immer gewarnt hat, könnte sich beschleunigen. Dabei ist der Ansatz der CSU richtig, diese Zersplitterung nicht hinzunehmen, wie es Merkel lange tat. Aber um diese zu verhindern, braucht es kühle Strategie statt persönlicher Rache.

Der Mensch sei ein Zoon politikon, ein politisches Wesen, hat Aristoteles gesagt. Das stimmt. Aber wird es zu persönlich, droht alles unberechenbar zu werden. Der Streit mit Angela Merkel geriet für Seehofer zur eigenen Vendetta. Das ist tragisch für ihn. Aber auch für seine Partei und sein Land.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen