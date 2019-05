Neuwahlen in Österreich - die späte Erkenntnis des Sebastian Kurz

Erst als der Regierungschef spürt, dass die FPÖ nicht nur dem Land und der Demokratie schadet, sondern auch ihm selbst, zieht die Ich-AG im Kanzleramt die richtigen Konsequenzen.

Lange ist es Heinz-Christian Strache gelungen, die Fassade des aufrechten Bürgers, der sich an Gesetz und Ordnung hält und sich Sorgen um sein Österreich macht, aufrecht zu erhalten. Zu lange. All die Skandale seiner Parteifreunde konnten dem Chef der rechtspopulistischen FPÖ wenig anhaben. Doch das heimlich auf Ibiza aufgenommene Video, in dem Strache zu sehen ist, wie er mit einer vermeintlich reichen ausländischen Oligarchin darüber diskutiert, wie man mit viel Geld Wahlen beeinflussen und dubiosen Spendern lukrative Staatsaufträge zuschustern kann, hat sein Saubermann-Image pulverisiert.

Heinz-Christian Strache tut sein Handeln als "bsoffene Gschichte" ab

Strache war bereit, für den eigenen Vorteil sein Land zu verschachern. Dass er auch noch darüber schwadroniert, wie man sich eine Zeitung kaufen und damit Parteifreunde pushen und Gegner abservieren kann, zeigt, wessen Geistes Kind er ist. Ausgerechnet die FPÖ, die dauernd von angeblich gesteuerten Medien phantasiert, die kritische Journalisten wie den ORF-Moderator Armin Wolf absetzen will, ausgerechnet jene Partei versucht, Stimmen mit manipuliertem Journalismus kaufen. Das ist durch nichts zu entschuldigen. Es zeigt die ganze Demokratieverachtung der Rechtspopulisten.

Dass Strache sein Handeln in seiner Rücktrittserklärung als „bsoffene Gschichte“, als „typisch alkoholbedingtes Macho-Gehabe“ abtut, belegt in frappierender Weise sein fehlendes Unrechtsbewusstsein. In bewährter Manier von Populisten lenkt er vom eigenen Fehlverhalten ab, indem er Verschwörungstheorien spinnt und seinen Gegnern nicht nur eine „Schmutzkübel-Kampagne“ unterstellt, sondern sogar ein „gezieltes politisches Attentat“, gesteuert von irgendwelchen finsteren Mächten.

Selbst Kanzler Sebastian Kurz konnte jetzt nicht mehr die Augen davor verschließen, mit wem er sich da eingelassen hat. Der junge Regierungschef kontrollierte seine Koalition ohnehin nur mit Mühe. Ständig war er damit beschäftigt, neue Brandherde zu löschen und abzuwägen, ob die Rechtspopulisten an seiner Seite mal wieder zu weit gegangen sind. Die Toleranz des konservativen Kanzlers für die FPÖ war groß. Zu groß. Doch Kurz selbst scheint dieses Spiel mit dem Feuer nicht geschadet zu haben. Seine Popularität bei den Österreichern ist ungebrochen. Dass er seinem Vizekanzler jetzt den Stuhl vor die Türe stellt, kann er vermutlich sogar als Führungsstärke verkaufen. Als Beweis dafür, dass er sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt.

Sebastian Kurz kann noch lange Bundeskanzler bleiben

Die FPÖ stand von Anfang an unter Bewährung und Kurz spielte den Bewährungshelfer. Nachdem sie ein ums andere Mal gegen die Bewährungsauflagen verstoßen hat, blieb ihm keine andere Wahl, als die Sache zu beenden. Er musste einsehen: Sein Versuch, die Rechtspopulisten zu bändigen, ist grandios gescheitert. Denn die angeblichen Biedermänner von der FPÖ haben ihre Macht schamlos missbraucht, um die Grenzen dessen, was gesagt werden kann, was getan werden kann, immer weiter nach rechts zu verschieben.

Am Ende stand Kurz vor der Frage, ob er mit dieser Koalition nicht nur Österreich und der Demokratie in seinem Land schadet, sondern auch sich selbst. Erst als dieser Punkt erreicht war, hat die Ich-AG im Kanzleramt Konsequenzen gezogen. Neuwahlen bergen auch für Kurz selbst Risiken, doch sie dürften sich in Grenzen halten. Ja, die Große Koalition hat in Österreich einen noch schlechteren Ruf als in Deutschland. Und ja, es gab gute Gründe, das jahrzehntelange Postengeschacher zwischen ÖVP und SPÖ, den betäubenden Stillstand zu beenden. Doch die anderen demokratischen Parteien werden sich nach Neuwahlen ihrer staatspolitischen Verantwortung kaum entziehen können - und ein Bündnis mit der konservativen ÖVP eingehen.

Anders als manche Kritiker nun prophezeien, markiert „Ibizagate“ aber nicht den Anfang vom Ende der steilen Karriere von Sebastian Kurz. Der 32-jährige „Wunderwuzzi“ kann noch lange Bundeskanzler bleiben, nur eben nicht mit den rechten Demokratieverächtern als Mehrheitsbeschaffer.

