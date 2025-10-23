Wird Nasser al-Kudwa Trumps Mann für Gaza?

Der Gaza-Krieg ist vorbei – doch noch weiß niemand, wer die Enklave am Mittelmeer künftig regieren soll. Nun bringt sich ein palästinensischer Politiker aus einer prominenten Familie als Gaza-Gouverneur ins Gespräch: Nasser al-Kudwa, ein 72-jähriger Neffe des legendären Palästinenser-Anführers Jassir Arafat, wirft seinen Hut in den Ring. Kudwa fordert die Entwaffnung der Hamas und ist einverstanden mit einer westlichen Aufsicht über die künftige Gaza-Regierung. Erst einmal muss er aber vor allem die USA von sich überzeugen.

Kudwa diente Anfang der 2000er Jahre als palästinensischer Ministerpräsident und Außenminister und übernahm später verschiedene Posten bei den Vereinten Nationen. Mahmud Abbas, Arafats Nachfolger als Palästinenser-Präsident, warf Kudwa vor vier Jahren jedoch aus dem Zentralkomitee von Arafats Fatah-Bewegung, weil Kudwa eigene politische Ambitionen entwickelt hatte. Kudwa ging nach Frankreich ins Exil und kehrte erst diesen Monat ins Westjordanland zurück, nachdem Abbas seinen Rausschmiss aus dem Fatah-Zentralkomitee rückgängig gemacht hatte.

Seitdem erklärte sich Kudwa in mehreren Interviews bereit, eine Führungsrolle in Gaza zu übernehmen. Der Friedensplan von US-Präsident Donald Trump sieht die Einsetzung einer palästinensischen Technokraten-Regierung ohne Beteiligung der Hamas in dem Küstenstreifen vor. Die neue Verwaltung soll von einem „Friedensrat“ überwacht werden, den Trump mit dem früheren britischen Premier Tony Blair leiten will.

Er wurde in Khan Junis geboren

Für Kudwa sprechen seine enge familiäre Verbindung mit dem palästinensischen Übervater Arafat, seine Erfahrung und Kontakte als Politiker, seine Herkunft aus Gaza – er wurde in Khan Junis geboren – und seine politische Distanz zu Abbas, einem Gegner der Hamas. Ob das reicht, ist ungewiss. Kudwa könnte in Gaza als westlicher Erfüllungsgehilfe gesehen werden und scheitern. Er dränge sich nicht danach, in Gaza die Regierung zu übernehmen, sagt Kudwa. „Aber wenn ich gebraucht werde, bin ich da.“

Entscheidend für Kudwas Chancen ist, dass die USA ihn als Statthalter in Gaza gutheißen. Nicht Israel, dessen Armee große Teile des Gaza-Streifens kontrolliert, sei der entscheidende Akteur, sagt Kudwa. „Es ist Donald Trump, der sagt, wo es langgeht.“ Kudwa schließt sich Trumps Forderung nach Entwaffnung der Hamas an und empfiehlt der Miliz, sich in eine politische Partei umzuwandeln. Dieser Übergang solle mit Sicherheitsgarantien für Hamas-Mitglieder verbunden werden. Sollte er eine neue Palästinenser-Verwaltung in Gaza übernehmen, wäre Kudwa nach eigenen Worten bereit, sich von Trumps „Friedensrat“ beaufsichtigen zu lassen. „Die Geldgeber müssen wissen, was mit ihrem Geld geschieht“, sagt er über die westlichen und arabischen Staaten, von denen Milliardensummen für den Wiederaufbau von Gaza kommen sollen