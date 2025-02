Renée Zellweger – die ewig verpeilte Single-Lady

Manche Schauspielende werden von ihrer Rolle übertrumpft. Daniel Radcliffe kann sich von Harry Potter nicht freizaubern, Sarah Jessica Parker hat als Sex-Kolumnistin Serien-Geschichte geschrieben, Macaulay Culkin ist und bleibt Kevin allein zu Haus. Und Renée Zellweger? Hat zwei Oscars gewonnen, in mehr als 40 Filmen mitgespielt, sie stand mit Meryl Streep, Richard Gere und Morgan Freeman vor der Kamera, aber bekannt ist sie als tollpatschige, kettenrauchende Single-Lady.

Renée Zellweger ergattert ihre erste Hauptrolle in einem Horrorfilm

Mit Bridget Jones hat Zellweger Anfang der 2000er eine tagebuchschreibende Kultfigur geschaffen, die abnehmen und die große Liebe finden will, aber von einem Fettnäpfchen ins nächste tritt. Manche Sprüche von damals würden heute als Bodyshaming verurteilt, doch die Figur hat sich weiterentwickelt. Mit „Bridget Jones - Verrückt nach ihm“ läuft nun der vierte Teil der Romanverfilmung im Kino und die inzwischen alleinerziehende Witwe hat ihr Leben immer noch nicht ganz im Griff – im Gegensatz zu Zellweger. Die hat sich im Laufe ihrer Karriere zu einer hochkarätigen Schauspielerin entwickelt.

Zellweger wächst als Tochter eines Schweizer Ingenieurs und einer norwegischen Krankenschwester in Texas auf. Schon in der Schule begeistert sie sich fürs Schauspiel, sie studierte englische Literatur, zieht nach Los Angeles und ergattert Anfang der Neunziger ihre erste Hauptrolle im Horrorfilm „Texas Chainsaw Massacre“. Es sollte noch ein paar Jahre dauern, bis sie in den Nullerjahren richtig durchstartet und als Titelheldin in „Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück“ weltberühmt wird.

Für ihre Rolle als alternde Hollywoodlegende Judy Garland bekommt sie einen Oscar

Von da an übernimmt Zellweger große Rollen, zeitweise zählt sie zu den bestbezahlten Charakterdarstellerinnen Hollywoods, für ihre Nebenrolle im Film „Unterwegs nach Cold Mountain“ gewinnt sie einen Oscar. Doch der Ruhm setzt ihr zu, sie leidet unter Depressionen und zieht sich aus dem Filmgeschäft zurück. „Ich war von mir selbst gelangweilt und hatte das Gefühl, überflüssig zu sein“, sagt sie rückblickend im Interview. „Ich musste wachsen und etwas Neues ausprobieren, um mich weiterzuentwickeln.“ Doch die Rolle der chaotischen Britin lässt sie nicht los, 2016 kehrt sie zum dritten Mal als Bridget Jones zurück - mit Erfolg. Als alternde Hollywoodlegende Judy Garland bekommt sie ihren zweiten Oscar, aber egal, wen sie spielt, Zellweger wird immer ein bisschen Bridget bleiben.