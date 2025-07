Bischof Georg Bätzing: „Wir können diesen Kulturkampf nicht brauchen“

Herr Bätzing, Sie machen gerne Himbeergelee. Nach welchem Rezept?

BISCHOF GEORG BÄTZING: Ich habe im Garten ein paar Himbeersträucher und habe erst wieder geerntet. Die Himbeeren gedeihen dieses Jahr wirklich enorm gut. Ins Himbeergelee gehören rote Johannisbeeren, sonst wird es zu süß. Also, ganz einfach: Die Himbeeren und Johannisbeeren in einen Topf, ein bisschen erwärmen, durchs Haarsieb drücken – ich hab keine Flotte Lotte –, und dann haben Sie das schöne Himbeermark. Mit dem können Sie Gelee oder Saft machen. Oder es einfrieren, das mache ich auch, für eine Pannacotta mit einem schönen Himbeerspiegel. Das ist etwas Wunderbares im Winter!

Das Gelee-Machen ist für Sie ein Ausgleich zu Ihrer Arbeit als Limburger Bischof und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz?

BÄTZING: Ich bin gern zu Hause – und bin so selten zu Hause. Da ist das ein Stück Sehen, wie die Natur reift, wie sie blüht. Ich hab auch einen Rotweinstock. Den bekam ich geschenkt, als ich Bischof wurde. Der gibt Weingelee. Mit einer Flasche Wein dazu ...

Angesichts der Themen, mit denen Sie sich befassen müssen, ist ein Wein sicher oft hilfreich. Ein Thema, das gerade die Nachrichten dominiert, ist der Streit um Frauke Brosius-Gersdorf – der Kandidatin der SPD für einen Richterinnenposten am Bundesverfassungsgericht. Es haben sich Mitbrüder von Ihnen zu Wort gemeldet, aber vom Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz hat man nichts gehört. Wie kommt’s?

BÄTZING: Aufgrund einer Entscheidung. Es geht hier um eine Personalfrage – und da, glaube ich, ist es nicht gut, dass wir uns persönlich dazu positionieren als Bischöfe. Als deutlich wurde, es gibt drei Kandidaten und eine ist darunter, die mit Gewissheit die Position der katholischen Kirche in der Frage des Schwangerschaftsabbruches nicht teilt, haben wir uns abgestimmt: Der Leiter des Kommissariats der deutschen Bischöfe in Berlin nimmt dazu Stellung und markiert das deutlich. Wir haben uns vor allem in den letzten beiden Jahren, als in der vorhergehenden Koalition gesetzliche Initiativen entstanden sind, den Paragraf 218 aus dem Strafgesetzbuch herauszunehmen und neue Regelungen zu finden, sehr klar positioniert und gesagt: Warum soll man einen befriedeten Zustand, warum soll man den Kompromiss, der politisch möglich war in den 90er-Jahren, auflösen und möglicherweise provozieren, dass es einen gesellschaftlichen Kampf um dieses Thema neu gibt?

Ein Schwangerschaftsabbruch ist nach geltender Regelung grundsätzlich rechtswidrig, wird aber unter bestimmten Bedingungen nicht bestraft, etwa wenn er in den ersten zwölf Wochen vorgenommen wird. Brosius-Gersdorf meint, dass er aus verfassungsrechtlichen Gründen in der Frühphase rechtmäßig sein sollte.

BÄTZING: Die Situation von Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind, ist zu berücksichtigen – das ist ihr Selbstbestimmungsrecht. Gleichzeitig sieht unsere Verfassung den Schutz des Lebensrechtes jedes Menschen auch vor der Geburt vor. Es ist eine Dilemma-Situation, wie das auch die nominierte Kandidatin jetzt nochmals beschrieben hat.

Sie sind für die aktuelle Regelung.

BÄTZING: Die Kirche sagt dazu im Moment: Lasst uns diese kluge Balance halten! Die ungeborenen Kinder können sich nicht selber schützen, sie können keinen Anwalt nehmen, sie brauchen einen Anwalt im Strafrecht. Gleichzeitig müssen wir die Situation der Frauen durch Beratung so individuell in den Blick nehmen, dass Frauen eine gute Entscheidung treffen können.

Die Position der Juraprofessorin Brosius-Gersdorf ist eine in Wissenschaft und Gesellschaft verbreitete, wie sie selbst sagt eine „gemäßigte“ Position. Dennoch wurde sie als „linke Aktivistin“ und Schlimmeres dargestellt. Es tobt ein Kulturkampf. Hat daran nicht auch die Kirche ihren Anteil? Mit Blick auf – vermeintliche – Äußerungen von Brosius-Gersdorf schrieben die Bischöfe Oster und Voderholzer aus Passau und Regensburg von einem „radikalen Angriff auf die Fundamente unserer Verfassung“, der Bamberger Erzbischof Gössl sprach von einem „innenpolitischen Skandal“.

BÄTZING: In dieser gesamten Debatte ist viel schiefgelaufen. Sehr viele Personen, das Parlament, Parteien, die Auswahlkommission, fast alle, die mit der Nominierung der Richter befasst waren, sind beschädigt. Ich glaube, das hätte man durch kluges Agieren vermeiden können. Ich will nicht dazu beitragen, die Debatte zu verschärfen. Denn es ist kein Thema für einen Kulturkampf. Und wir können diesen Kulturkampf in unserer gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation nicht brauchen. Wir können doch ahnen, wer die eigentlichen Profiteure davon sind.

Wer sind denn die Profiteure?

BÄTZING: Ich bekam einen Brief, in dem stand, die AfD sei doch die einzige Partei, die die Position der katholischen Kirche zum Schwangerschaftsabbruch vertrete. Ich kann nur sagen: Nein, die AfD vertritt unsere Position nicht. Deren Verständnis von Schwangerschaftsabbruch bezieht sich auf nicht alle Teile unserer Bevölkerung, es bezieht sich auf den völkischen Teil. Also: Es gibt keine Verbindung zu dieser Partei und ihrem Programm.

Gab es eine Kampagne gegen Brosius-Gersdorf?

BÄTZING: Mittlerweile rechne ich mit so etwas. Ich habe mir das lange Zeit nicht vorstellen können – aber wir müssen ernst nehmen, dass es in vielen Bereichen Interessen gibt, die Gesellschaft auseinanderzutreiben, zu polarisieren. Und das wird betrieben, auch über Medien und Netzwerke. Wir müssen sehr, sehr achtsam sein, ob wir uns da einbinden, ob wir uns da sozusagen kaufen lassen oder nicht.

Haben Sie den Auftritt von Frauke Brosius-Gersdorf in der Sendung von Markus Lanz gesehen? Da saß eine verletzte Frau.

BÄTZING: Ja, das kann man doch nur verstehen. Ich möchte mich nicht äußern zu der Kandidatin. Das ist Aufgabe der Politik, Kandidaten für das höchste Amt von Bundesrichtern zu finden – sie dann aber auch so vorzustellen und zu präsentieren, dass sie wählbar sind. Es braucht die Mehrheiten im Parlament dazu. Und da liegt ja offensichtlich auch ein Fehler im Angang zu dieser Wahl. Diese Frau hat es nicht verdient, so beschädigt zu werden, das muss ich ganz klar sagen.

Sie sprachen von der AfD. Das Bundesamt für Verfassungsschutz bezeichnete diese als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“. Sind Sie für ein Verbot?

BÄTZING: Wir Kirchen betreiben kein Alltagsgeschäft der Politik. Und das wären die Fragen: Ist ein Verbot der AfD möglich? Ist es erstrebenswert? Gibt es dafür die Mehrheiten und die Argumente? Das kann ich nicht einschätzen als Bischof, das ist auch nicht meine Aufgabe. Wir haben die Aufgabe, Orientierung zu geben – indem wir das Programm einer Partei anlegen an die Maßstäbe, die wir von unserem Gottesbild, von unserem Menschenbild, von unserer Vorstellung einer friedvollen, partizipativen Gesellschaft haben, in der Fremde willkommen sind.

Icon Vergrößern Bischof Georg Bätzing (rechts) mit den Redakteuren Daniel Wirsching und Birgit Müller-Bardorff beim AZ Live. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Bischof Georg Bätzing (rechts) mit den Redakteuren Daniel Wirsching und Birgit Müller-Bardorff beim AZ Live. Foto: Marcus Merk

Anfang des Jahres kam deutliche Kritik aus der katholischen Kirche an einer Verschärfung der Migrationspolitik der Union – zumal diese offensichtlich Stimmen der AfD in Kauf nahm. Damit haben Sie sich keine Freunde gemacht in CDU und CSU. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner etwa forderte die Kirche auf, sich politisch zurückzuhalten und nicht wie eine NGO, wie eine Nichtregierungsorganisation, zu agieren. Gibt es einen Riss zwischen den Parteien mit „C“ für „christlich“ im Namen und der Kirche?

BÄTZING: Wir haben im Nachgang Gespräche geführt, auf vielen Ebenen. Vor wenigen Wochen hatten wir mit dem CDU-Kanzleramtsminister ein sehr intensives, gutes Gespräch. Diese schwarz-rote Regierung verdient es, von allen demokratischen Kräften unterstützt zu werden in schwierigen Situationen wie dem Ukrainekrieg oder der wirtschaftlichen Krise, in der unser Land ist – damit sie gestalten kann. Denn das ist ja offensichtlich eines der entscheidenden Motive für Menschen, eine „Alternative“ zu wählen, die noch nie hat zeigen müssen, dass sie echte Politik gestalten kann. Und gnade uns Gott, es wäre die Politik, die sie ankündigt! Menschen sagen: Wir sehen Krisenphänomene, die uns bedrängen und bedrohen, wir haben Zukunftsangst, wir gehören zu einem Teil der Bevölkerung, der den Eindruck hat, nicht gehört und nicht repräsentiert zu werden – und das treibt sie in deren Hände. Deshalb muss etwas geschehen in unserem Land. Die Bürger und Bürgerinnen müssen spüren können, dass sich etwas verändert. Wir brauchen eine gestaltende Politik.

Nur will zum Beispiel die Union eine andere Migrationspolitik als Sie.

BÄTZING: Das Asylrecht darf nicht angetastet werden in unserem Land als ein individuelles Recht. Die Fremden, die zu uns kommen, sind Menschen, Geschwister. Aber in der Diskussion mit Parteimitgliedern und Verantwortlichen der CDU wird klar: Wir brauchen eigentlich ein neues Narrativ für die Frage von Migration – als Land mit unseren demografischen Daten brauchen wir Zuwanderung, sonst können wir den Lebensstandard, den wir haben, nicht halten. Davon zu unterscheiden ist die irreguläre, ungesteuerte Migration, die wir eine Zeit lang hatten, weil die europäischen Staaten sich nicht auf eine kluge neue gemeinsame Regelung verständigen konnten. Der frühere Bundespräsident Gauck sagte einmal: „Wir wollen helfen. Doch unsere Möglichkeiten sind endlich.“ Das sage ich auch. Und da muss eine Bundesregierung hören und umsetzen. Die alte Bundesregierung, die Ampelkoalition, hat damit begonnen.

Sie sind aber teils völlig anderer Ansicht.

BÄTZING: Wir sind nicht mit allen Elementen dieser neuen Migrationspolitik einverstanden. Ein Thema ist für uns der Familienzuzug für subsidiär Geschützte.

Bestimmte Flüchtlinge, meist Bürgerkriegsflüchtlinge etwa aus Syrien, sollen keine Angehörigen nach Deutschland nachholen dürfen.

BÄTZING: Und da haben wir als katholische Kirche eine andere Position – von unserem Familienbild her. Weil wir sagen: Integration gelingt besser, wenn Menschen, die hier sind, ein familiäres Umfeld haben, in dem sie leben können. Im Grundanliegen unterstützen wir aber das, was die Regierung tut.

Zur Person Georg Bätzing (64) ist seit März 2020 Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz – ein Zusammenschluss der katholischen Bischöfe aller (Erz-)Bistümer in Deutschland. Geboren wurde er in Kirchen, in Niederfischbach an der Sieg (beides Rheinland-Pfalz) wuchs er auf. 2016 wurde er Bischof von Limburg.