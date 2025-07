Die zwei Gesichter des Friedrich Merz

Frage an den Vorsitzenden einer Partei, die sich dem Schutz des ungeborenen Lebens verpflichtet fühlt: Können Sie es mit Ihrem Gewissen vereinbaren, eine Frau zur Verfassungsrichterin zu wählen, für die die Würde des Menschen nicht gilt, solange er nicht geboren ist? Antwort Friedrich Merz: Ja.

Mit ihrer Frage hat die AfD-Frau Beatrix von Storch den Kanzler in der vergangenen Woche im Bundestag kalt erwischt. Anstatt die Attacke wortreich wegzumoderieren, entschied Merz sich für die denkbar schlechteste Variante – und stellte sich demonstrativ hinter die von der SPD benannte Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf, gegen die weite Teile der Unionsfraktion da längst aufbegehrten. Offenbar war ihm der Koalitionsfrieden wichtiger als die Stimmungslage in den eigenen Reihen. Und das nicht zum ersten Mal.

Am Bürgergeld wird sich sein Reformkurs entscheiden

Der Streit um die Richterwahl ist nur der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die mit ambivalent noch freundlich umschrieben ist. So souverän er im Äußeren mit einer Reizfigur wie Donald Trump umgeht, so schnell er Deutschland in der EU und Nato wieder eine vernehmbare Stimme verschafft hat, so getrieben wirkt der neue Kanzler im Inneren. Mal ist es die AfD, die ihn wie die Abgeordnete von Storch vor sich her treibt, mal die SPD, die ihre dezidiert linken Kandidatinnen für Karlsruhe ja nicht ohne Hintergedanken nominiert hat. Sie testet aus, wie weit sie bei Merz gehen kann. Dazu der Streit um die Senkung der Stromsteuer, die Millionen von Privatkunden verwehrt bleibt – sein Mantra aus dem Wahlkampf, dass sich unter ihm vieles schnell zum Besseren wenden werde, hat der CDU-Chef bisher jedenfalls noch nicht eingelöst.

Mag sein, dass er mangels eigener Regierungserfahrung die Eigendynamiken unterschätzt hat, die in jeder Koalition wirken. Mag sein, dass er schlecht beraten ist oder sich, noch schlimmer, nicht wirklich beraten lässt. Als Kanzler aber muss Friedrich Merz das Gesicht der Bundesregierung sein und kein Kanzler mit zwei Gesichtern. Gewählt wurde er, weil das Land der Ampel überdrüssig war und sich von ihm einen Kurswechsel erhofft hat. Nun aber wirkt seine Politik plötzlich seltsam verzagt, ja geradezu merkelesk. Auch Angela Merkel war das Einvernehmen mit der SPD im Zweifel wichtiger als die Beschlusslage der Union.

Natürlich gehört der Kompromiss zum Wesen einer jeden Koalition – er macht sie häufig sogar erst möglich. Selten allerdings klafften Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinander wie im Moment bei Merz. Ob er tatsächlich noch der schneidige Reformkanzler wird, der er gerne wäre, wird sich spätestens bei der Reform des Bürgergeldes zeigen, das die Union durch eine neue Grundsicherung mit schärferen Regeln ersetzen, die SPD aber nur an einigen Punkten korrigieren will. Hält Merz hier nicht Kurs, notfalls auch mithilfe seiner Richtlinienkompetenz, wird er den Rest der Wahlperiode ein Regierungschef von Gnaden der Sozialdemokraten sein.

Ein Kanzler, der etwas verändern will, muss führen

Sein Aufstieg an die Spitze der CDU und die Kanzlerkandidatur waren auch ein Versprechen an die Union, es anders zu machen als seine alte Rivalin Angela Merkel: Klarer und nicht so kompromisslerisch. Deutschlands Probleme lösen sich nicht von selbst und nicht allein durch das Bereitstellen von immer irrwitzigeren Summen. Ein Kanzler, der etwas verändern will, muss führen - auch auf die Gefahr hin, dass es gelegentlich kracht zwischen Union und SPD. Andernfalls wird das zweite Gesicht von Friedrich Merz dem von Angela Merkel bald sehr ähnlich sein.