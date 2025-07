Ein Nobelpreis für Donald Trump?

Viel Feind, viel Ehr? Israels Premier Benjamin Netanjahu ist nicht der Erste, der Donald Trump für den Friedensnobelpreis vorschlägt. In der ersten Amtszeit des US-Präsidenten hat das auch schon ein Abgeordneter aus Norwegen getan - er wollte damit Trumps Einsatz für die sogenannten Abraham-Abkommen honorieren, die das Verhältnis zwischen Israel und mehreren arabischen Ländern deutlich entkrampft haben. Netanjahu argumentiert nun mit der Waffenruhe im Gaza-Krieg, für die sich Trump stark macht. Nominiert aber, das wissen viele Nominierte, ist ein Kandidat schnell. Den Preis auch zu bekommen, ist ungleich schwerer.

Im vergangenen Jahr wurden dem Preiskomittee 286 Kandidatinnen, Kandidaten und Organisationen vorgeschlagen - wer genau, bleibt lange geheim. Die Namen der Nominierten werden erst nach 50 Jahren veröffentlicht. Ausgezeichnet wurde am Ende die japanische Organisation Nihon Hidankyo, die von Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki gegründet wurde und sich für nukleare Abrüstung einsetzt. Anders als bei den anderen Nobelpreisen, die für besondere wissenschaftliche Leistungen in der Medizin, der Physik oder der Chemie vergeben werden, kann für den Friedensnobelpreis im Prinzip jeder vorgeschlagen werden - allerdings nicht von jedem. Ein Vorschlagsrecht haben lediglich Mitglieder von Parlamenten und Regierungen, aktive und ehemalige Mitglieder des Preiskomitees, eine Reihe von Universitätsprofessoren, frühere Nobelpreisträger, die Richter des Internationalen Gerichtshofes und das leitende Personal von Friedensforschungsinstituten und internationalen Institutionen. Netanjahu erfüllt als Ministerpräsident eine dieser Voraussetzungen.

Der einzige Nobelpreis, der nicht in Schweden vergeben wird

Der Friedensnobelpreis wird seit 1901 jedes Jahr am Todestag Alfred Nobels, dem 10. Dezember, in Oslo verliehen. Er ist mit umgerechnet knapp einer Million Euro dotiert. Für die Vergabe ist im Gegensatz zu den anderen Preisen keine schwedische Institution zuständig, sondern ein vom norwegischen Parlament bestimmtes fünfköpfiges Komitee, weshalb der Preis als einziger Nobelpreis nicht in Stockholm verliehen wird. Das Komitee ist bei der Auswahl der Preisträger vollkommen unabhängig von äußeren Einflüssen. Seine Sitzungen müssen nicht protokolliert und Entscheidungen nicht gerechtfertigt werden.

Nominierungen nimmt das Komitee jeweils bis Ende Januar an, spätere Vorschläge werden erst bei der Vergabe im folgenden Jahr berücksichtigt. Sollte Netanjahu Trump erst jetzt vorgeschlagen haben, stünde er also erst auf der Liste für 2026 - es sei denn, jemand anderes hätte den US-Präsidenten schon vor Ablauf der Frist nominiert. Aber das ist, wie gesagt, geheime Verschlusssache.

