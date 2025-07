Die deutsche Tour-Hoffnung

Florian Lipowitz geht es vorrangig nicht um Ruhm. Dem zurückhaltenden Senkrechtstarter des deutschen Radsports ist der Trubel um seine Person fast sogar etwas unangenehm. „Ich bin froh, wenn ich ganz normal mein Leben leben kann, ohne groß in der Öffentlichkeit zu stehen“, sagt der 24 Jahre alte Rad-Quereinsteiger.

Doch dem zunehmenden Wirbel um seine Person kann sich der stille Schwabe, der in Tirol lebt, kaum entziehen. Einst stand der Shootingstar auf Ski, feierte den Junioren-Meistertitel im Biathlon und strebte eine Karriere im Wintersport an. Doch es kam anders. Vor fünf Jahren wechselte er die Sportart. Danach folgte ein rasanter Aufstieg. Bei der 112. Tour de France feiert er sein Debüt. „Ich weiß nicht, wie viel Prozent von den Medieneinnahmen bei der Tour generiert werden. Deshalb herrscht noch mal besonders viel Druck, aber natürlich freue ich mich wahnsinnig darauf“, schwärmte er vor dem Auftakt.

Im vergangenen Jahr beeindruckte Lipowitz mit dem siebten Gesamtrang bei der Spanien-Rundfahrt. Bei Paris-Nizza wurde er Zweiter, im Baskenland Vierter. Der Höhepunkt folgte, als er mit den Superstars Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard bei der Dauphiné-Rundfahrt beeindruckend gut mithielt und den dritten Rang hinter den Tour-Siegern der letzten Jahre feierte. Jan Ullrich schwärmte schon vom Talent des Jungprofis

Deutsche Radsportwelt sehnt sich nach einem Siegfahrer

Die deutsche Radsportwelt sehnt sich nach einem Rundfahrer, der als erster Profi seit Andreas Klöden 2006 mal wieder das Podium bei einer Grand Tour erreicht. Das ist mittelfristig der Plan seines Teams, aber nicht kurzfristig. Lipowitz muss sich als Edel-Helfer und Erfahrungssammler hinter Kapitän Primoz Roglic anstellen.

Als er einst das Tiroler Ski-Gymnasium in Stams besuchte, schien ein Start bei der Tour kaum denkbar. Doch wegen einiger Verletzungen musste er umplanen – und tauschte seine Ski gegen das Rad. Lipowitz meldete sich damals selbst bei einem seiner Entdecker, dem Red-Bull-Teamchef Ralph Denk, und fragte, was er machen müsse, um Radprofi zu werden. Bei einem Mittagessen lernten sie sich kennen. Dazu gibt es die Anekdote, dass er 100 Kilometer mit dem Rad zurücklegte, um zu der Verabredung zu gelangen. Denk staunte: „Das war schon ein Ritt für ein Mittagessen. Da hat er mich beeindruckt, dass er wirklich will. Ein Jagdhund, der jagen will, ist eine gute Voraussetzung.“