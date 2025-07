Sparpotenzial klein, Symbolkraft groß – beim Bürgergeld ist nicht viel herauszuholen

Wer auf einer Party die Stimmung ruinieren will, muss nicht über Zuwanderung sprechen. Das Thema Bürgergeld genügt, um Öl ins Feuer zu gießen. Wer es für zu üppig hält, der wird sich über Faulenzer aufregen, die es sich in der sozialen Hängematte bequem machen. Hartz-IV und der Tag gehört Dir. Wer volkswirtschaftlich argumentiert, wird meinen, dass das Bürgergeld zu hoch ist und dadurch der Anreiz fehlt, sich eine Stelle zu suchen. Wessen Herz links schlägt, wird entgegnen, dass gegen die Armen Stimmung gemacht wird, während Milliardäre, Konzerne und reiche Erben viel zu wenig Steuern zahlen.

In der gesellschaftlichen Debatte sind die Verteidiger des Bürgergeldes jedoch in der Defensive. Die SPD als seine Erfinderin musste das schmerzlich feststellen. Das Bürgergeld sollte das sozialdemokratische Trauma der Hartz-Reformen von Alt-Kanzler Gerhard Schröder kurieren, der neue Name die Partei mit sich selbst und ihren Wählern versöhnen. Dieser Plan ging kolossal schief.

Auch die SPD trägt die Verschärfung der Strafen mit

Für eine Partei der Arbeit, wie die SPD, ist es nicht eben leicht zu erklären, denjenigen mehr zu geben, die nicht arbeiten. Folgerichtig will auch die neue SPD-Arbeitsministerin Bärbel Bas schärfere Sanktionen gegen diejenigen mittragen, die sich einer Vermittlung in Arbeit verweigern. Das Bürgergeld soll auch nicht mehr Bürgergeld heißen, sondern Grundsicherung. Man probiert es wieder mit einem neuen Namen. Das ist die Zubilligung an das verletzte Gerechtigkeitsgefühl.

Der zweite Zweck ist für die schwarz-rote Koalition wichtiger. Um im Haushalt Geld zu sparen, sollen weniger Menschen vom Sozialstaat über Wasser gehalten werden. In Deutschland gibt es rund 5,5 Millionen Empfänger von Bürgergeld, worunter 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche sind. Zieht man des Weiteren Kranke, Pflegende und Aufstocker ab, bleiben 1,8 Millionen Bezieher übrig, die arbeiten könnten.

Nach den Daten der Arbeitsagentur verweigern sich davon 16.000 hartleibig, einen Job anzunehmen. Durch Strafmaßnahmen hat die Arbeitsagentur vergangenes Jahr 20 Millionen Euro gespart, die sie nicht ausgezahlt hat. Zur Wahrheit gehört, dass es für die Mitarbeiter im Jobcenter ein erheblicher Aufwand ist, gegen Missbrauch vorzugehen. Sie zahlen das Geld lieber aus, als sich diese Prozedur aufzuhalsen. Aber auch, wenn die Bundesregierung das ändert, wird sich das in der Staatskasse kaum bemerkbar machen. Selbst eine Vervierfachung bedeutete gerade einmal 80 Millionen an eingespartem Geld.

Nur wenn Bürgergeldempfänger in Arbeit kommen, wird Geld gespart

Im nächsten Jahr hat sich die Koalition aber 1,5 Milliarden Euro vorgenommen. Durch Strafen wird diese Summe nicht zusammenkommen, sondern durch Vermittlung von etwa 100.000 Menschen in Arbeit. Angesichts steigender Arbeitslosigkeit kein leicht zu erreichendes Ziel. Die übermäßige Mehrheit der Bürgergeld-Bezieher hat keine abgeschlossene Ausbildung, ist schon lange raus aus dem Berufsleben oder spricht schlecht Deutsch. Kranke, Geringqualifizierte und Flüchtlinge haben es schwer auf dem Arbeitsmarkt. Trotz dieser objektiven Gründe bleibt das Gefühl der Ungerechtigkeit (auch beim Autor dieser Zeilen).

Dahinter steckt nicht die Missgunst auf 560 Euro, die Bürgergeldempfängern jeden Monat überwiesen werden. Es nagt das Gefühl der Ungerechtigkeit, weil den Bürgergeldempfängern Wohnung und Heizung bezahlt wird, während man selbst trotz Arbeit keine bezahlbare findet und die Nebenkosten klettern. Oder die Krankenversicherung, die für Beschäftigte teurer geworden ist. Im Bau günstiger Wohnungen und einer Reform des Gesundheitswesens liegen die Schlüssel, um das Gerechtigkeitsgefühl zu stärken.

Dass der Staat jedem ein Mindestniveau der Existenz sichert, ist Ausdruck des Sozialstaatsprinzips des Grundgesetzes. Selbstredend kann man die Ausgestaltung für zu großzügig halten und es ist auch fraglich, ob es wirklich sozial ist, Menschen im Zweifel über Jahrzehnte von staatlichen Zahlungen abhängig zu machen. Wirklich Geld sparen lässt sich nur, wenn die Wirtschaft wieder in Gang gesetzt wird und Arbeitslose wieder eine Stelle finden.