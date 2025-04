Joschka Fischers Schuhe waren ihr zu groß

Hans-Dietrich Genscher konnte herzhaft darüber lachen, wenn seine Reisediplomatie in Witzen wie diesem zum Thema gemacht wurde: Begegnen sich zwei Flugzeuge über dem Atlantik - und in beiden sitzt der deutsche Außenminister.

Genschman. der Mann im gelben Pullunder, in der Welt zuhause und einer der Architekten der Einheit: Über Jahrzehnte war das Amt des Außenministers ein Amt mit eingebauter Popularitätsgarantie. Inzwischen ist es nur noch eines unter vielen, und Annalena Baerbock hat diesen schleichenden Verlust an Reputation noch beschleunigt. Selbst jetzt, da sie nur noch auf Abruf im Amt ist, lässt sie jedes Fingerspitzengefühl für die Situation vermissen. Angetreten, ihre Außenpolitik feministischer zu akzentuieren, räumt sie in Macho-Manier eine bestens qualifizierte Karrierediplomatin aus dem Weg, um selbst an die Spitze der UN-Generalversammlung rücken zu können. Anstatt umgehend dessen Botschafter einzubestellen, lässt sie den türkischen Präsidenten Erdoğan unwidersprochen über die Auslöschung Israels fantasieren. Sie holt mit Charterflugzeugen Hunderte von Afghanen nach Deutschland, obwohl die neue Regierung diese Praxis eigentlich beenden will. Und sie fliegt mit gezücktem Scheckbuch nach Syrien, wo noch lange nicht klar ist, ob es sich bei den neuen Machthabern um potenzielle Partner oder nur um notdürftig getarnte Hardcore-Islamisten handelt.

Für eine Ministerin, deren Partei abgewählt wurde, absolviert Annalena Baerbock seit Wochen ein geradezu erratisches Programm, Abschiedsbesuche in der Ukraine und der Republik Moldau mit eingeschlossen, bei denen sie viel redet, aber nichts bewirkt. Kann da eine nicht von ihrem Amt lassen? Oder will sie noch Fakten schaffen, ehe ein neuer Minister neue Akzente setzt? Geschäftsführend im Amt zu sein, bis die nächste Regierung vereidigt ist, verlangt jedoch etwas andere, nämlich sich auf das Nötigste zu beschränken und nichts mehr zu unternehmen, was den eigenen Nachfolger zu sehr bindet. Die scheidende Amtsinhaberin soll verwalten, nicht mehr gestalten. Baerbocks Abschiedsshow ist so ziemlich das Gegenteil davon.

Außenpolitik wird auch im Kanzleramt gemacht

Zugegeben: Mit den Jahren haben Angela Merkel und Olaf Scholz weite Teile der Außenpolitik ins Kanzleramt verlagert – für die Außenministerin, die sich selbst als polyglotte Krisendiplomatin sah und auch so inszenierte, ein offenbar nur schwer zu akzeptierender Zustand. Allerdings klafften Anspruch und Wirklichkeit bei ihr auch so schon weiter auseinander als bei vielen ihrer Vorgänger. Den chinesischen Staats- und Parteichef öffentlich einen Diktator zu nennen, mag in der Sache berechtigt sein – die Verhandlungsposition Deutschlands in China aber hat dieser Affront nicht gestärkt. Dazu kommt ihre permanente Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen. Ausgerechnet die Außenministerin aus Deutschland, dem Land der Täter, maßt sich an, Israel zu belehren, wie es auf den größten Judenmord seit dem Holocaust zu reagieren hat. Sind nicht auch Deutsche unter den Geiseln der Hamas? Und sollte Israels Sicherheit nicht deutsche Staatsräson sein? Joschka Fischer, der erste Grüne im Auswärtigen Amt, hat an dieser sehr speziellen Verantwortung nie einen Zweifel gelassen und stets versucht, zu vermitteln, wo Barbock nur dozierte.

Ausgeprägtes Sendungsbewusstsein bei begrenztem Einfluss: Die erste Frau an der Spitze des Auswärtigen Amtes hat ihre Möglichkeiten überschätzt. Fischers Schuhe waren ihr gleich mehrere Nummern zu groß.