Befreit die Umweltpolitik von Ideologie!

Das Problem ist bekannt. Plastik landet haufenweise in den Weltmeeren, zerrieben zu feinen Partikeln, als Abrieb von Autoreifen, Kleidung oder aus Kosmetika belastet es hierzulande Böden, Gewässer und die Luft. Mikropartikel reichern sich im Körper an, Kinder nehmen sie offenbar schon im Mutterleib auf. In Genf verhandeln derzeit rund 160 Länder bis 14. August über ein Abkommen, um die Plastikflut einzudämmen. Doch ob es zu einer Einigung kommt, die über den kleinsten gemeinsamen Nenner hinausgeht, daran sind erhebliche Zweifel angebracht. Die erdölbasierte chemische Industrie ist ein mächtiger Wirtschaftsbereich, die Ölförderländer haben maximal ein Interesse an der Entsorgung von Plastik und Recycling, keinesfalls aber daran, die Produktion zu reduzieren. Dabei ist es Fakt, dass Recycling bisher allenfalls bei einem Bruchteil der Plastikabfälle klappt.

Markus Söder würde heute wohl keinen Baum mehr umarmen

Dies ist nur ein Beispiel, wie die Umweltpolitik weltweit in die Defensive geraten ist. In den USA treibt Präsident Donald Trump die Gas- und Ölförderung voran, aus dem Klimaschutzabkommen ist er ausgestiegen. In der EU hat man die Zulassung des umstrittenen Unkrautbekämpfungsmittels Glyphosat bis 2033 verlängert. In Deutschland hat die neue schwarz-rote Koalition versprochen, das Heizungsgesetz abzuschaffen. Wie es mit der Vorschrift weitergeht, neue Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien zu betreiben, ist unsicher. Und in Bayern ist der Aufbruch längst vorbei, den 2019 das Volksbegehren „Rettet die Bienen!“ gebracht hat. Einen Baum würde CSU-Ministerpräsident Markus Söder nicht mehr umarmen. Heute setzt er sich für den Verbrenner ein. Und mit dem eigenen Ziel, den Freistaat bis 2040 klimaneutral zu machen, nimmt es die Staatsregierung nicht mehr so genau.

Die „Letzte Generation“ hat die Polarisierung noch verschärft

Die Welt war im Streben nach dem Schutz der Umwelt schon einmal weiter. Eine Ursache liegt darin, dass die Umweltpolitik noch stärker in das Getriebe ideologisch aufgeheizter politischer Debatten geraten ist. Wer für Klimaschutz, E-Mobilität und Plastikvermeidung eintritt, gilt zwangsläufig als links, grün, mindestens aber alternativ. Die Bewegung Fridays for Future von Greta Thunberg und später die „Klimakleber“ der Letzten Generation haben die Polarisierung fatalerweise noch verschärft. Umgekehrt bedeutet konservativ zu sein meist, sich für Atomkraft, den Diesel und Plastikstrohhalme einzusetzen, was zwangsläufig auch eine Ideologie ist. Selbst Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich schon mit Plastikdeckeln an Colaflaschen beschäftigt und es als „hirnrissig“ abgestempelt, dass diese jetzt mit dem Flaschenhals verbunden sind. Wenn's der Profilbildung dient, ist jedes Thema recht.

Die Polarisierung in der Umweltpolitik ist schädlich

Die Polarisierung ist aber gerade in der Umweltpolitik schädlich. Umweltschäden treffen die meisten Menschen gleichermaßen und bringen identische Risiken für die Gesundheit mit sich. Egal, ob links, liberal oder konservativ, das Interesse, im Urlaub am Mittelmeer zwischen Plastik zu schwimmen, dürfte sich bei allen in Grenzen halten. Krankheiten, die mit belasteter Luft oder belasteten Lebensmitteln verbunden sind, will keiner bekommen.

Es ist Zeit, die Umweltpolitik stärker zu entideologisieren. Dabei kann es helfen, einen Blick zurückzuwerfen. Das erste Umweltministerium in Deutschland entstand 1970 in Bayern. Und die ersten drei deutschen Umweltminister - Walter Wallmann, Klaus Töpfer und Angela Merkel - stammten allesamt von der CDU.