Die Koalition trickst bei den Schulden auf Kosten der Jungen

Kredit gibt es auch für den Staat nicht umsonst. Die Zeiten, als die öffentliche Hand sich in der Nullzinsphase für lau oder gar mit Rabatt Geld leihen konnte, sind seit Inflationshoch und Ukrainekrieg längst vorbei. Inzwischen sind die reinen monatlichen Zinskosten für Staatsschulden nach dem Sozial- und Verteidigungsetat einer der größten einzelnen Ausgabenposten im Bundeshaushalt. Und dabei ist das jüngste, 500 Milliarden Euro große Sondervermögen noch gar nicht eingerechnet.

Zinslast droht sich zu verdoppeln

Im Jahr 2021, vor Inflationshoch und Ukrainekrieg, musste der damalige Finanzminister Olaf Scholz nicht einmal vier Milliarden Euro für Zinsausgaben einplanen. Am Ende der Ampel stieg die Zinslast fast um das Zehnfache auf gut 37 Milliarden und lag damit gleichauf mit dem gesamten Verkehrsetat des Bundes. Und sollten die Zinsen nicht unerwartet stark sinken, wird sich dieser Kostenblock im Lauf der kommenden drei Regierungsjahre erneut verdoppeln.

Denn die schwarz-rote Koalition plant mit dem Sondervermögen und steigenden Verteidigungsausgaben neue Rekordschulden. Die von Fachleuten für 2029 erwarteten 70 Milliarden Euro Zinsausgaben wären so viel, wie der Bund im aktuellen regulären Haushalt für Verkehr, Forschung und Familienpolitik zusammen ausgibt. Dies zeigt, dass die hohen Zinsausgaben die Handlungsfähigkeit künftiger Regierungen einschränken. Zumal es nach wie vor die Schuldenbremse im Grundgesetz gibt.

Schwarz-Rot missbraucht das Sondervermögen für Zahlenspielertricks

Union und SPD hatten versprochen, mit dem eine halbe Billion Euro schweren Sondervermögen kräftig neue Investitionen schaffen zu wollen. Etwa um die marode Infrastruktur bei Bahn, Brücken oder auch Schulen auf Vordermann zu bringen. Doch schon nach gut 1000 Tagen Bundesregierung bröckelt dieses Versprechen. Denn Schwarz-Rot missbraucht das Sondervermögen für Zahlenspielertricks und als Verschiebebahnhof: Allein nächstes Jahr werden im Verkehrsetat zehn Milliarden Euro für ohnehin geplante Investitionen nun einfach aus dem Sondervermögen genommen. An diesem Beispiel wird offensichtlich, dass die Schulden in diesem Fall eben nicht, wie versprochen, ausschließlich für zusätzliche Investitionen verwendet werden, die dann auch zusätzliches Wachstum auslösen könnten.

Der Verkehr ist kein Einzelfall. Von den 500 Milliarden wandern 100 Milliarden in den Klimafonds. Doch gleichzeitig will die Bundesregierung aus dem Klimafonds zehn Milliarden jährlich zur Senkung der Netzentgelte und Gasumlage entnehmen. Diese Summe würde sich bei den zwölf Jahren Laufzeit des Sondervermögens auf 120 Milliarden Euro summieren.

Inflation frisst beträchtlichen Teil des Sondervermögens

Weitere 100 der 500 Milliarden gehen an die Bundesländer, die wiederum das Geld an die Kommunen zum Investieren weiterreichen sollen. Ob die Länder dabei seriöser als der Bund mit seinem Verschiebebahnhof handeln, bleibt offen. Obendrein verpuffen nach Berechnung von Fachleuten von der halben Billion Sondervermögen rund 60 Milliarden allein angesichts der innerhalb der zwölf Jahre Laufzeit erwarteten Inflation.

All dies belegt, wie wichtig es ist, dass die zusätzlichen Schulden tatsächlich für zusätzliche Investitionen ausgegeben werden müssen. Finanziert die Koalition damit unter Umgehung der Schuldenbremse mit Buchungstricks nur Wahlgeschenke und Subventionen, betreibt sie eine dreiste Politik auf Kosten der jungen Generation. Diese Schuldenpolitik kann kein Modell für die Zukunft sein, denn die Zinsbombe tickt schon heute.