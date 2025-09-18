Ohne beherzte Reformen wird die Energiewende unbezahlbar

Die Energiewende ist ein schlagendes Beispiel für den Zustand dieses Landes. Die Politik wirft Milliarden in ein Projekt, lässt die Rechnung Wirtschaft und Bürger bezahlen und bekommt am Ende im besten Fall ein mittelmäßiges Resultat. Wie es in der Bundesrepublik mittlerweile Brauch ist, wuchert um das Projekt ein Dschungel an Auflagen und Bürokratie.

Statt auf Effizienz zu setzen, bestimmt nach wie vor der Ansatz „Investieren und Vergessen“ den Bau von Windrädern, Solarfeldern und Biomassekraftwerken. Sie können in die Botanik gestellt werden, egal ob dahin noch eine zehn Kilometer lange Leitung gelegt werden muss oder nicht.

Bei Netzüberlastung zahlen Stromkunden für den Ausfall

Garniert wird das Ganze mit einer auf 20 Jahre garantierten Einspeisevergütung für den grünen Strom. Und wenn das Netz überlastet ist und die Anlagen abgeschaltet werden müssen, bezahlen die Stromkunden den Ausfall, während das Ausland dafür bezahlt wird, den deutschen Stromüberschuss abzunehmen.

In der Folge ist es eigentlich kein Wunder, dass die Haushalte mit die höchsten Strompreise Europas zahlen. Die Industrie kommt zwar billiger weg als die Konsumenten, dennoch zahlen die Betriebe mehr als die Konkurrenz im Ausland. Von wegen Wind und Sonne stellen keine Rechnung.

Die neue Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche möchte diese Planwirtschaft mit einigen marktwirtschaftlichen Spurenelementen einer Kur unterziehen. Das Traurige daran ist, dass selbst Reiches Reformen maximal dazu führen werden, dass der Strompreis nicht weiter steigt. Billiger wird es nicht. Das hat die CDU-Politikerin bei der Vorstellung der von ihr beauftragten Analyse zur Energiewende (Monitoringbericht) selbst eingeräumt.

Der Grund dafür sind die gewaltigen Kosten für den Ausbau der Stromnetze. Er ist nötig, weil statt mehrerer Hundert Kraftwerke zehntausende Windräder, Solaranlagen und Speicher angeschlossen werden müssen. Schon heute machen die Netzgebühren, die nichts anderes sind als die umgelegten Investitionen für die Kabel, ein Viertel des Strompreises aus.

Laut Analyse: 670 Milliarden Euro für Netzausbau

Die Tendenz weist klar nach oben. Die Profiteure der Energiewende sprechen verharmlosend davon, dass diese eben nicht zum Nulltarif wie eine Fielmann-Brille zu haben sei. Harmlos sind die Zahlen allerdings nicht, die die Fachleute Reiche in den Energiewende-Monitor geschrieben haben. In den nächsten 20 Jahren erwarten sie Netzausbaukosten von 670 Milliarden Euro.

Die Wirtschaftsministerin hat sich vorgenommen, dass das Land nicht sinnlos mit teuren Kabeln überzogen wird, die am Ende alle bezahlen. Dennoch wird sie als „Gas-Kathi“ angegriffen, weil sie zur Absicherung des auf volatilen Stroms gebauten Systems schnell Gaskraftwerke bauen will. Das wollte auch ihr Vorgänger Robert Habeck (Grüne), nur sollten die Turbinen später auch mit grünem Wasserstoff laufen können, den es in Europa absehbar aber gar nicht in großen Mengen geben wird.

Kohlekraftwerke könnten weiterhin benötigt werden

Habeck verzettelte sich in Brüssel wegen der komplizierten Förderauflagen für grünen Wasserstoff. Die Energieversorger signalisierten ihm, dass sie unter diesen Bedingungen kein einziges Kraftwerk bauen würden. Als Konsequenz wären ab dem Jahr 2030 alte Kohlekraftwerke eingesprungen, wenn im Winter kein Wind weht und die Sonne nur wenige Stunden scheint. Trotz Reiches neuem Ansatz ist dieses Szenario immer noch wahrscheinlich.

Der Ministerin war klar, dass sie Widerstand provoziert, weil die Energiewende ein einträgliches Geschäft ist, mit dem sich wegen der auf 20 Jahre garantierten Vergütung bequem Geld verdienen lässt. Ihr ist zu wünschen, dass sie standhaft bleibt und nach über 20 Jahren die Förderung der Solaranlagen auf dem Eigenheimdach beendet. Die Technik ist mittlerweile erschwinglich und für Häuslebauer ist es auch ohne Förderung eine lohnende Investition. Deutschland steht an einem Scheideweg. So weitermachen wie bisher, das hat die neue Koalition erkannt, ist nicht mehr finanzierbar. Das gilt für die Energiewende wie für das Gesundheitswesen, die Rente und den bürokratischen Staat.