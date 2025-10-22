Die Kühltürme fallen, die Probleme der Energiewende bleiben

Am Samstag ist es so weit, dann sollen die beiden Kühltürme des Atomkraftwerks Gundremmingen in Staub und Schutt aufgehen. Die Sprengung markiert nach außen am deutlichsten den deutschen Atomausstieg. Es ist das sichtbare Zeichen, dass die Meiler nicht mehr ans Netz gehen werden. Das Ereignis ist aber kein bedingungsloser Grund zum Feiern. Denn immer deutlicher zeichnet sich ab, dass Deutschland den Atomausstieg ohne einen klaren Fahrplan für die Zeit danach auf den Weg gebracht hat.

Die Kühltürme des Atomkraftwerks Gundremmingen oder in Grafenrheinfeld waren für viele über Jahre ein Zeichen des Fortschritts. Die Kernkraft hatte in Bayern einen besonderen Status. Sie markierte den Wandel vom Agrarstaat zum Industrieland. Und sie half, dass energieintensive Hersteller von Papier, Stahl oder Zement hier produzieren konnten. Für die anderen waren die Kühltürme dagegen aus gutem Grund das Symbol für die Risiken der Atomkraft. Die Reaktorkatastrophen in Tschernobyl und in Fukushima führten vor Augen, wie groß die Schäden sind, wenn es zu Unfällen kommt. Selbst bei einem reibungslosen Betrieb entsteht hochradioaktiver Atommüll, der hunderttausende Jahre strahlt und für den bis heute kein Endlager gefunden ist. Es ist gut, dass Deutschland einen Schlusspunkt gesetzt hat. Doch viele Fragen der Energieversorgung sind bis heute ungelöst.

Der Ausbau erneuerbarer Energien wurde gebremst

Die Grundidee lautete, dass erneuerbare Energien die Lücke der Atomkraft füllen können. Zahlreiche Bundes- und Landesregierungen haben sich dabei allerdings fatalerweise selbst ein Bein gestellt, indem sie den Ausbau der Photovoltaik bremsten, Windräder mit der 10-H-Regelung verhinderten oder den Netzausbau hemmten, als die Trassen unter die Erde verlagert werden sollten, statt Freileitungen zu bauen. Manche dieser Entscheidungen mussten mühsam korrigiert werden. Auf digitale Stromzähler für die Energiewelt von morgen warten die allermeisten Haushalte in Deutschland bis heute vergebens. Verschärfend kommt hinzu, dass Deutschland nicht nur aus der Atomkraft, sondern für den Klimaschutz auch aus der Kohle aussteigen muss.

Die Kosten der Energiewende steigen

Das größte Problem ist, dass inzwischen die Kosten aus dem Ruder laufen. In einer Studie bezifferte die Hans-Böckler-Stiftung die Ausgaben des Netzausbaus bis 2045 auf 650 Milliarden Euro. Dabei wird es nicht bleiben: Um die Stunden und Wochen zu überbrücken, in denen Wind und Sonne nicht hinreichend Strom liefern, plant CDU-Wirtschaftsministerin Katherina Reiche mit mehreren großen Gaskraftwerken. Diese können bei Bedarf schnell einspringen, haben aber einen Haken: Weil die Gaskraftwerke nur an manchen Tagen laufen werden, sind sie kaum wirtschaftlich zu betreiben. Neue Subventionen werden nötig. Die EU meldet schon Bedenken an. Kleiner Trost: Neue Kernkraftwerke sind sicher noch teurer.

Solaranlagen auf dem Dach helfen, Geld zu sparen - doch auch hier droht Ungemach

Und obwohl sich erneuerbarer Strom günstig erzeugen lässt, liegt die deutsche Industrie bei den Strompreisen in Europa im oberen Drittel. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist dies ein Bremsklotz mehr. Bei den Verbraucher-Strompreisen liegt Deutschland einer Studie zufolge sogar an der Spitze.

Hunderttausende Privathaushalte nutzen deshalb die Chance, mit grünem Strom Geld zu sparen und haben in eine Photovoltaik-Anlage auf ihrem Dach investiert. Die Frage wird sein, ob diese Rechnung noch aufgeht, wenn Katherina Reiche für neue Anlagen die sowieso stark gesunkene Einspeisevergütung streicht.