Julian Weber und die Hoffnung auf den großen Wurf

Julian Weber jubelte bereits, als der Speer in etwa die Hälfte seiner Wegstrecke zurückgelegt hatte. Werfer auf Weltklasseniveau wissen sofort, wenn ihnen ein besonders guter Versuch geglückt ist. Weber ist ein herausragender Speerwerfer. Vielleicht der Beste der Welt. Das wird sich am kommenden Donnerstag bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio zeigen, wenn er im Finale gegen die elitäre Konkurrenz antritt.

Dass er der Top-Favorit auf Gold ist, hat auch mit jenem Wurf zu tun, der ihn Anfang Mai früh jubeln ließ. Letztlich landete der Speer bei 91,06 Meter. Neue persönliche Bestleistung, erstmals in seiner Karriere hatte der 30-Jährige über 90 Meter geworfen. „Es war so eine Befreiung, so ein schöner Moment, die 90 Meter geschafft zu haben“, berichtete er später in seiner eigenen Youtube-Kurzserie. Letztlich aber ist dieser Rekord auch nur ein Schritt auf dem Weg zum großen Ziel: Gold bei einer Großveranstaltung.

Julian Weber hätte auch beim Handball landen können

Zuletzt holte sich Weber zum fünften Mal in Folge den Sieg bei der Deutschen Meisterschaft. Bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen aber gewann er noch keine Medaille. Dafür landete er dreimal auf dem vierten Platz. In Tokio nun ist er einer der wenigen deutschen Medaillenkandidaten. Eigentlich ist er Gold-Favorit. Das aber waren deutsche Werfer schon häufiger. Nicht immer klappte es mit dem großen Sieg. Speerwerfer sind äußerst sensibel. Wind, Regen, Beschaffenheit der Tartanbahn – alles hat einen Einfluss. Immerhin kennt Weber die Begebenheiten in Tokio. Bei den Olympischen Spielen 2021 wurde er dort: Vierter.

Nun aber befindet er sich in der Form seines Lebens, zuletzt steigerte er in Zürich seine Bestleistung auf 91,51 Meter. Dabei hätte alles ganz anders kommen können. Sein zwei Jahre älterer Bruder Patrick spielte in der ersten Bundesliga Handball, Zwillingsschwester Vanessa schaffte es in die dritte Liga – und auch Julian Weber spielte Handball. Dann aber: Trümmerbruch im Daumen. Schluss mit Handball.

Privat hat er sein Glück mit Freundin Celina gefunden. Ihr machte er bei einem Urlaub in Lappland einen Heiratsantrag. Beruflich soll der große Wurf noch folgen. Am besten schon nächsten Donnerstag.