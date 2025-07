Die „Giraffe“ der Tour de France: Wie ein Deutscher dem Favoriten zum Sieg verhelfen soll

Es ist ja nicht so, dass bei der Tour de France der Radfahrer mit den besten Beinen gewinnen muss. Wer ein starkes Team mit guten Helfern an seiner Seite weiß, hat große Chancen auf den Gesamterfolg. An dieser Stelle kommt Nils Politt ins Spiel. Seit dem vergangenen Jahr fährt der einmalige Tour-Etappengewinner (2021) für das UAE-Team um Tadej Pogacar. Der dreimalige Tour-Gewinner ist auch bei der 112. Auflage in diesem Jahr der große Favorit. Pogacar ist die Bergziege und der Zeitfahr-Spezialist und weiß, wem er es auch zu verdanken hat, dass er bereits zwei Etappensiege in der aktuellen Tour gefeiert hat. Vor dem Ruhetag am Dienstag verlor Pogacar zwar das Gelbe Trikot des Gesamtführenden, doch ist er weiter der Topfavorit auf den Tour-Sieg.

Seinen deutschen Helfer schätzt er. „Nils ist unsere Giraffe“, sagte der Slowene in der ersten Tour-Woche. „Er war ein bisschen am Kämpfen in den ersten Tagen. Wenn es aber zählt, dann zeigt er immer, dass er einer der besten Edel-Helfer auf der Welt ist. Wenn nicht sogar der Beste für diese Art von Job“, lobte der Weltmeister überschwänglich und fügte an: „Ich bin sehr froh, dass ich ihn habe. Er ist zudem sehr schlau. Er kann dir direkt ins Gesicht sagen, was er will und was er für das Beste hält.“

Sein Spitzname: die Giraffe

Politt gab sich etwas nüchterner: „Wir wollen wieder die Tour gewinnen. Ich möchte Tadej bestmöglich unterstützen.“ Der Kölner stammt aus einer radsportbegeisterten Familie und nahm bereits als Sechsjähriger an „Erste-Schritte-Rennen“ teil. Zwar kickte der junge Nils auch gerne. Als ihm aber der Großvater ein erstes Rennrad schenkte, konzentrierte sich der Rheinländer auf den Radsport als Mitglied beim Traditionsverein RV Komet Delia Köln.

2016 bestritt er seine erste Profi-Saison. Die Frühjahrsklassiker wie Paris-Roubaix, wo viele Kilometer über Kopfsteinpflaster gerattert wird, liegen dem hoch aufgeschossenen Sportler. 2019 verpasste Politt den Sieg als Zweiter knapp.

Nils Politt: Trainingsgruppe in seiner Heimatstadt Köln

Der Fan des 1. FC Köln lebt mit seiner Frau Annike und den Kindern Lilly und Luke in seiner Heimatstadt, wo er mit einer Trainingsgruppe regelmäßig auf das Rad steigt. Dort will es die Tradition, dass jeder Radler einen Tiernamen bekommt. Der ehemalige Top-Sprinter Andre Greipel erhielt wegen seiner Muskelberge den Spitznamen „Gorilla“. Für den 1,92 Meter große Schlaks Politt drängte sich die „Giraffe“ auf.