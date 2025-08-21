Icon Menü
Verschärfte Grenzkontrollen sind teuer und fragwürdig

Kommentar

Die verschärften Grenzkontrollen sind teuer – und der Nutzen ist fragwürdig

Deutschland hält am harten Asylkurs fest. Das Land hebelt dadurch die Errungenschaften des Schengenabkommens aus - und nervt Urlauber, die aus dem Süden zurückkommen.
Stephanie Sartor
Von Stephanie Sartor
    • |
    • |
    • |
    Seit vergangenem September wird an allen deutschen Grenzen kontrolliert.
    Seit vergangenem September wird an allen deutschen Grenzen kontrolliert. Foto: Harald Tittel, dpa

    Nicht nur in Zeiten vieler neuer Schulden ist die Summe kein Kleingeld: 80 Millionen Euro hat Deutschland für die Kontrollen an den Landesgrenzen seit deren Einführung im September ausgegeben. Und auch künftig wird man sich den harten Asylkurs einiges kosten lassen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, der sich von Kritikern reine populistische Symbolpolitik vorwerfen lassen muss, verschärfte die Kontrollen Anfang Mai gar noch und will – trotz eines Gerichtsentscheides – an Zurückweisungen von Asylsuchenden an den Grenzen festhalten.

    Die Bundespolizei klagt über Überlastung

    Inwieweit das Vorgehen mit EU-Recht vereinbar ist, das muss die Justiz in den kommenden Wochen und Monaten entscheiden. Fakt ist aber bereits jetzt: Es hebelt die Errungenschaften des Schengenabkommens – freies Reisen und freier Warenverkehr – in Teilen aus. Das schadet der Wirtschaft und den Spediteuren, die nicht mehr genau planen können, wie lange ihre Lastwagen unterwegs sein werden. Und es nervt tausende Reisende, die in der Ferienzeit gerade aus dem Sommerurlaub zurückkommen und im Stau stehen. Hinzu kommt, dass man die europäischen Nachbarn verärgert, außerdem klagt die Bundespolizei über Überlastung. Ein hoher Preis, den die Regierung da zahlt.

