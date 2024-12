Die deutsche Auto-Industrie startet verbeult ins neue Jahr. Zehntausende Arbeitsplätze fallen bei Fahrzeugherstellern und Zulieferern weg. Die Krise ist zu einem Großteil hausgemacht, haben Konzerne wie VW und Mercedes doch zu spät Elektroautos entwickelt. Die dann auf den Markt gebrachten Modelle sind überwiegend zu teuer und übergewichtig, eben zu groß, gerade angesichts knappen Parkraums in den Städten.

Die Strategie der Manager, mit dicken SUVs fett abzusahnen, um Zeit und Geld für den Bau kleinerer und günstigerer E-Autos zu gewinnen, ging in Deutschland nicht auf. Die Zeit und Konkurrenten aus China laufen heimischen Anbietern davon. Eine Industrie, die gewohnt war zu siegen, lernt wie Volkswagen unter Schmerzen das Verlieren. Dass bei VW rund 35.000 Stellen wegfallen und pro Jahr gut 700.000 Autos weniger produziert werden, zeigt das Ausmaß der Krise. Auch Audi und Mercedes müssen sich neu aufstellen.

Deutsche Autoindustrie schrumpft

Die Transformation vom Verbrenner- ins Elektro-Zeitalter geht für Autobauer mit einer Deformation einher. Am Ende des ruppigen Anpassungsprozesses wird die deutsche Autoindustrie, was Arbeitsplätze und Fertigungskapazitäten betrifft, spürbar geschrumpft sein. Dabei wurde die Krise der Autoindustrie durch die wirtschaftspolitische Inkompetenz der Noch-Regierung beschleunigt. Schließlich war es absehbar, dass sich Menschen weniger Elektroautos kaufen, wenn – wie Ende 2023 geschehen – die staatliche Förderung nach einer Vollbremsung ausläuft. Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck haben das Einmaleins der Marktwirtschaft ignoriert und Autobauern den Stecker gezogen.

Die künftige Regierung muss schnell eine neue Förderung für E-Autos beschließen. Darauf warten Verbraucher. Und die Verantwortlichen in Brüssel sollten die quälende Diskussion beenden, ob das Verbrenner-Aus ab 2035 aufgeweicht werden soll. Da Elektroautos in Zeiten des sich beschleunigenden Klima-Wandels alternativlos sind, muss das 2035-Ziel bekräftigt werden. Auf dem Weg dorthin schadet Nachsicht gegenüber Autobauern nicht. Deswegen wäre es widersinnig, sklavisch an den vereinbarten happigen Strafen für Hersteller festzuhalten, die 2025 die Klima-Ziele nicht einhalten können. Damit würde die EU ausgerechnet europäische Hersteller abstrafen, die sich einem immer härteren Wettbewerb mit staatlich subventionierten chinesischen Firmen ausgesetzt sehen. Auch der sich zum bizarren Welten-Herrscher aufschwingende Tesla-Chef-Querdenker Musk lacht sich sicher ins Fäustchen, wenn Brüssel Marken wie VW, Peugeot oder Fiat Bußen aufbrummt. Deshalb sollten die Mächtigen in Brüssel aus klima-pädagogischen Gründen zwar an der Strafandrohung festhalten, den Fahrzeug-Riesen die Bußen aber erlassen, wenn sie in den nächsten Jahren mehr Elektroautos als angekündigt bauen. Die Devise muss heißen: Die Klima-Ziele strecken statt die Autobauer auf der Streckbank festzuschnallen.

Die goldenen Verbrenner-Zeiten werden nicht mehr erreicht

Wenn die Politik klare Leitplanken für die Autoindustrie aufgebaut hat und Konzerne wie VW bezahlbare E-Autos bauen, kann die Industrie ihre schwere Krise überwinden. Nach zwei Jahren eines weiter schmerzlichen Umbaus dürfte sie wohl 2027 wieder durchstarten. Das hohe Niveau der goldenen Verbrenner-Zeiten wird leider nicht mehr erreicht. Der einstige Glanz wurde vor allem mit Erfolgen in China errungen. Dort kaufen Menschen aber zunehmend Autos aus dem eigenen Land.