Wie funktioniert ein Nato-Alarm?

Nachdem zwei Dutzend mutmaßlich russische Kampfdrohnen teils tief in den Luftraum Polens eindrangen, schossen die polnische Luftwaffe und zu Hilfe kommende niederländische und italienische Nato-Kampfflieger den Großteil der Fluggeräte ab. Angesichts der schweren Grenzverletzung rief nach dem Vorfall einen sogenannten „Artikel-vier“-Fall des Nato-Vertrags aus – ein ernsthafter Vorgang.

Artikel vier und fünf sind die Kernelemente des Nato-Vertrags

Artikel vier und fünf des Nato-Gründungsvertrages von April 1949 sind die Kernelemente des Verteidigungsbündnisses. In Artikel fünf ist geregelt, dass die Bündnispartner einen bewaffneten Angriff gegen einen oder mehrere von ihnen als einen Angriff gegen sie alle ansehen. Sie verpflichten sich, Beistand zu leisten. Jeder der 30 Nato-Staaten kann jedoch entscheiden, was er dazu für erforderlich hält.

Artikel vier gilt als Vorstufe des Bündnisfalls. Er besagt: „Die Parteien werden einander konsultieren, wenn nach Auffassung einer von ihnen die Unversehrtheit des Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist.“ Die Nato-Staaten können dadurch konkrete Vorbereitungen für einen Bündnisfall treffen und dem bedrohten Partnerland etwa bei Grenz- und Luftraumüberwachung, sowie bei der militärischen Abschreckung besondere Unterstützung zukommen lassen.

In der über 75 Jahre langen Geschichte der Nato ist der Artikel 4 vor Polen erst sechsmal in Anspruch genommen worden: Viermal beantragte ihn seit 2003 allein die Türkei wegen terroristischer und militärischer Konflikte im syrischen Grenzgebiet und Auseinandersetzungen im Irak.

Polen aktivierte Artikel vier bereits bei der russischen Besetzung der Krim

Auch Polen aktivierte ihn 2014 wegen des russischen Einmarsches auf der Krim und Kämpfen in der Ostukraine. Ein weiteres Mal wurde Artikel vier nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar 2022 ausgelöst.

Der Bündnisfall nach Artikel fünf ist in der Nato-Geschichte dagegen erst ein einziges Mal aktiviert worden, und zwar nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 auf die USA. Auf dieser Grundlage beteiligte sich auch Deutschland wie andere Nato-Staaten am Krieg in Afghanistan gegen die Taliban und die von ihr dort beherbergte Terrororganisation Al-Kaida.