Deutschland führt die Neid-Debatte: Wohlhabend zu sein ist nicht unanständig

Reicher Mann und armer Mann

standen da und sah‘n sich an,

und der Arme sagte bleich:

Wär‘ ich nicht arm, wärst Du nicht reich

Das Bild, das Bertolt Brecht von der Welt hatte, inspiriert nicht nur die Linkspartei zu immer wilderen Enteignungsfantasien. Wenn die SPD die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und eine höhere Erbschaftssteuer fordert oder die Grünen Zinsen und Dividenden stärker besteuern wollen, folgt auch das der immer gleichen Logik: Wer hat, dem wird genommen, im Zweifel gerne etwas mehr und mit hohem moralischen Anspruch. Heißt es nicht schon im Grundgesetz, dass Eigentum verpflichtet?

Tatsächlich ist dieses Petitum längst erfüllt. Die oberen zehn Prozent der Steuerpflichtigen, die Gut-, Besser- und Spitzenverdiener, zahlen weit über die Hälfte der gesamten Lohn- und Einkommenssteuer, bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer sind es sogar nur ein paar Hundert Wohlhabende, die allein für ein Drittel des Steueraufkommens sorgen. Das Umverteilen im Brecht‘schen Sinne funktioniert also. Und natürlich ist dabei auch viel Neid im Spiel.

Fußballspielern gönnt man ihre hohen Gehälter

Fußballprofis gönnt man Gehälter, die sich jeder Rationalität entziehen. Popstars sieht man ihre schwindelerregend hohen Ticketpreise gerne nach, und Film-Fans feiern Schauspieler wie George Clooney oder Brad Pitt, die ebenfalls dreistellige Millionenvermögen aufgetürmt haben. Ein Unternehmer oder Konzernchef aber, der ähnlich gut situiert ist und Tausenden Arbeit gibt, steht schnell als Klassenfeind am Pranger, als kreativer Steuergestalter oder selbstsüchtiger Sich-Bereicherer. „Wir müssen nicht mehr arbeiten“, hat die Linke gerade plakatiert. „Wir müssen mehr enteignen.“

Egoistisch, materialistisch, rücksichtslos: Die Mehrheit der Deutschen hat ein durch Umfragen belegtes, äußerst negatives Bild von “den Reichen“, negativer als etwa Amerikaner das haben.

Dass viele dieser Reichen mit Fleiß, Erfindergeist und unternehmerischem Mut zu ihrem Reichtum gekommen sind und eine Erbschaft in der Regel kein leistungsloses Einkommen ist, sondern ein über Generationen erarbeitetes Vermächtnis: Geschenkt. Dass Wohlstand sich, sofern er nicht illegal erworben wurde, aus bereits mehrfach versteuertem Geld von der Einkommens- und Körperschaftssteuer bis zur Kapitalertragssteuer oder der Grunderwerbsteuer speist? Hört auch die SPD nicht gerne, deren Parteichef Lars Klingbeil behauptet. Menschen mit hohen Einkommen und Vermögen trügen nicht genug zur Finanzierung des Gemeinwesens bei. Nur in Frankreich, zeigt eine Studie, ist der Sozialneid noch größer.

Nur in Frankreich ist der Sozialneid noch größer

Die politische Linke macht nichts lieber als Politik mit dem Sozialneid. Klafft irgendwo eine Lücke im Etat, soll die nicht durch Einsparungen geschlossen werden, sondern indem man die noch stärker besteuert, die es ja haben. Das Kapital aber ist ein scheues Reh, es flieht, wenn immer höhere Steuern es bedrohen, und nimmt im ungünstigsten Fall auch die Arbeitsplätze mit, die an ihm hängen. Wichtiger als eine Vermögenssteuer wäre daher ein neuer Gründergeist in Deutschland, ein Klima, in dem Ideen blühen und Wettbewerb nicht als etwas Lästiges empfunden wird, sondern als etwas buchstäblich Bereicherndes - für den Einzelnen wie für den Fiskus.

Ja, wohlhabend zu sein, reich sogar, ist ein Privileg - aber nichts Unanständiges. Wilhelm Busch, zu seiner Zeit selbst ein Gutverdiener, formulierte es lange vor Brecht so: „Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.“