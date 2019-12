29.12.2019

Alkohol und Randale: E-Scooter-Fahrer sorgen für Ärger

Mehrere E-Scooter-Fahrer haben der Polizei in Augsburg Arbeit beschert. Einige waren alkoholisiert, einer randalierte im "Drive in" eines Schnellrestaurants.

Die Augsburger Polizei veröffentlichte am Sonntag mehrere Zwischenfälle mit E-Scootern. Und sie erinnerte daran: "Auch auf einem E-Scooter muss mans ich an bestehende Regeln im Straßenverkehr halten." Insbesondere sei auffällig, dass in zahlreichen Fällen die Fahrer von E-Scootern alkoholisiert sind. "Dabei ist offenbar nicht allen Betroffenen bewusst, dass hier die gleichen Grenzwerte gelten wie beim Fahren eines Kraftfahrzeugs", so ein Polizeisprecher. Er nannte vier von mehreren Zwischenfällen.

Am Sonntag gegen 3.30 Uhr sei einer Polizeistreife die Fahrweise eines Trios aufgefallen, das mit E-Scootern in der Neuburger Straße in Augsburg unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde bei allen ein Atemalkoholtest durchgeführt, der bei einem 21- und 23-Jährigen jeweils einen Wert von knapp 1,6 Promille ergab. Der Dritte, ein ebenfalls 21-Jähriger, war offenbar mit knapp zwei Promille unterwegs, so die Polizei. Die Gefährte mussten abgestellt werden und das Trio die Beamten ins Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Außerdem wurden jeweils die Führerscheine der beiden 21-Jährigen sichergestellt, die zudem eine Zahlung von mehreren hundert Euro leisten mussten, da sie keinen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnten. Der 23-Jährige hat aktuell keine Fahrerlaubnis. Gegen die drei Männer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Auch in der Ulmer Straße fuhr ein 19-Jähriger am Samstag gegen 4.30 Uhr mit einem E-Scooter. Eine Polizeistreife kontrollierte ihn und stellte dabei deutlichen Alkoholgeruch fest. Schließlich ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,2 Promille. In der Maximilianstraße war am Sonntag gegen 2 Uhr ein 22-Jähriger mit einem E-Scooter unterwegs. Bei ihm zeigte der Atemalkoholtest einen Wert von ca. 1,4 Promille. In beiden Fällen wurde der Führerschein sichergestellt. Gegen die jungen Männer wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt, so die Beamten.

Am Samstag gegen 11 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit seinem E-Scooter in den „Drive In“ eines Schnellrestaurants im Gablinger Weg. Eine Mitarbeiterin machte ihn über die Sprechanlage darauf aufmerksam, dass man nur mit Autos diesen Bereich befahren und Bestellungen ordern darf. Der Mann rastete nach Polizeiangaben aus, habe gegen die Sprechanlage getreten und diese beschädigt. Die Polizei kam und nahm seine Personalien auf. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. (AZ)

