01.08.2020

Asylunterkunft brennt: Flüchtling rettet sich aus dem Fenster

Die Dachauer Polizei beschäftigt sich mit dem Brand in einer Asylunterkunft.

Beim Brand eines Containerhauses im Landkreis Dachau wird die Unterkunft völlig zerstört. Ein 20-jähriger Mann wird bei dem Feuer leicht verletzt.

Beim Brand eines von Asylbewerbern bewohnten Containerhauses in Vierkirchen (Landkreis Dachau) wurde am Freitagnachmittag ein Bewohner leicht verletzt. Zudem machte das Feuer die Unterkunft unbewohnbar und richtete hohen Sachschaden an.

Wie die Dachauer Polizei berichtet, hatten Bewohner der aus fünf Wohneinheiten bestehenden Unterkunft an der Glonntalstraße gegen 17 Uhr Feuer aus einem der Container bemerkt. Ein 20-jähriger Flüchtling, der sich zu diesem Zeitpunkt noch im Gebäude befand, konnte sich über ein Fenster retten und erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Er wurde vorübergehend im Krankenhaus behandelt.

Feuerwehren löschen Brand in Vierkirchen

Zwar hatten die alarmierten Feuerwehren den Brand laut Polizei schnell unter Kontrolle, dennoch wurde die Unterkunft vollständig zerstört. Das Landratsamt Dachau organisierte noch vor Ort eine Umverteilung der Asylbewerber auf andere Unterkünfte.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen. Hinweise auf ein Einwirken von außen liegen nicht vor. (AZ)

