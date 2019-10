27.10.2019

Autofahrer hat keinen Führerschein - aber THC im Blut

Ein 17-Jähriger soll in Altenstadt ein Auto gesteuert haben - ohne Führerschein und noch dazu unter dem Einfluss von Marihuana. Die Polizei ermittelt.

Eine Ausfahrt hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen in Altenstadt gestoppt. Den Beamten einer Streife fiel ein mit zwei Personen besetztes Auto auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Unteren Illereicher Straße auf.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass beide Insassen wohl unter dem Einfluss von Marihuana standen. Die 19-jährige Fahrzeugführerin räumte den Konsum ein. Bei der Durchsuchung des Wagens konnten keine Betäubungsmittel aufgefunden werden. Da beide Insassen behaupteten, dass der 17-jährige Beifahrer zuvor gefahren sei, sollte bei beiden eine Blutentnahme auf der Polizeiinspektion Illertissen durchgeführt werden. Doch das ging nicht ohne Widerstand vonstatten.

Der junge Mann, der zusätzlich noch leicht alkoholisiert war, zeigte sich damit nicht einverstanden und wollte lieber nach Hause gehen. Er musste durch die Beamten festgehalten und gefesselt werden, heißt es im Polizeibericht. Hierbei beleidigte der Jugendliche die Beamten. Für die junge Frau und den 17-Jährigen dürfte die Kontrolle Folgen haben.

Sollte die Blutuntersuchung einen Betäubungsmitteleinfluss bei der 19-Jährigen ergeben, erwarten sie ein Bußgeld von 500 Euro und ein Monat Fahrverbot. Da ihr 17-jähriger Begleiter aufgrund seines Alters noch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis sein kann, wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Und zudem eines wegen Beleidigung. (az)

